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參院「股王」普度 6年交易2600次 占參議員總交易次數1/3

編譯莊蕙嘉／綜合報導
期待成功連任的共和黨參議員普度的個人財務問題，成了民主黨對手攻擊焦點。（Getty Images）
期待成功連任的共和黨參議員普度的個人財務問題，成了民主黨對手攻擊焦點。（Getty Images）

喬治亞州本月5日舉行聯邦參議員決選，期待成功連任的共和黨參議員普度（David Perdue）的個人財務問題，成了民主黨對手攻擊焦點。就任參議員六年來，普度買賣股票近2600次，獲利數百萬美元，堪稱「國會股王」。

紐約時報報導，根據非政黨網站「參院股票看守人」蒐集的數據，過去六年來，普度的股票買賣次數占所有參議員交易次數的近1/3，達2596次，不但遙遙領先，比排名第二至第六的參議員加起來的交易總數還多，甚至有一天交易20次以上的紀錄，其中大多數是股票買賣，少數是債券和基金。

•交易與身分 常惹關注

普度是參院網路安全次級委員會成員，今年春天，該委員會曾要求國民兵加強防衛網路駭客，引用的是加州資安公司「火眼」（FireEye）的報告，火眼也是提供資安軟體的聯邦供應商。自2016年以來，普度買賣火眼股票達61次，最多時曾持有價值25萬美元的該公司股票。

包含紐時在內，多家媒體發現普度買賣的股票中，不乏自己參加的委員會的相關公司，且許多交易和參加該委員會的時間重疊。例如，普度買賣火眼股票的近半數交易，發生於他加入網路安全次級委員會時，而當時火眼獲得陸軍網路指揮部一項超過3000萬美元的轉包合約。

2018年，普度申報買賣火眼股票的資本利得1萬5000美元。

今年年初，聯邦參議員在一場閉門會議得知，新冠肺炎可能擴散成疫情，以及其對美國的影響。會後包括普度在內，多名參議員大舉拋售持股及買進股票，引起司法部注意。普度的辦公室表示，他沒有參加這場閉門會議。

•涉內線交易 檢不起訴

去年司法部曾針對普度買賣超過100萬美元、他曾擔任董事的金融分析公司Cardlytics股票，調查是否涉及內線交易，違反2012年實施的「國會知識停止交易法案」（STOCK Act），但檢察官最後未起訴。

普度否認內線交易，也不認為他的投資構成利益衝突，表示他的股票交易都由外部理財顧問操盤。不過賣掉Cardlytics股票確實是他親自向高盛下的指示，顯示部分交易仍是他親自參與。

不過，普度去年4月突然出脫幾乎所有的持股，價值介於320萬至940萬美元間，據信他獲利約1萬5000至5萬美元。5月時他宣布，理財顧問將不再幫他操盤單支股票，手邊只剩部分他擔任董事的數家公司股票。

71歲的普度在喬治亞州土生土長，畢業於喬治亞理工大學，曾擔任企管顧問、銳跑資深副總裁及連鎖平價商店達樂（Dollar General）執行長，淨資產估計超過1500萬美元。2014年，他挾從商經歷參選聯邦參議員，初次參選就當選，競選陣營創喬州募款紀錄，卻也發生多項違規，包括超出捐款上限及非法捐款等。

•甩中國經驗 靠攏川普

六年前首次參選時，商人經歷是普度最大賣點，他毫不避諱提及如何利用外國廉價勞力及「中國製造」商品創造利潤，也誇耀自己的中國經驗。但六年後他的競選策略大轉彎，改為向總統川普的「美國優先」及反中立場靠攏，對自己以前將勞力外包絕口不提，自稱「只是個從山那邊過來經商的笨傢伙」。

這次喬州兩席參議員選舉，普度炒股成為選戰話題且遭受質疑，民主黨對手奧薩夫批評他「利用職務之便自肥」。普度陣營反擊稱，財務紀錄已經聯邦當局檢視，並無不法。選舉結果攸關未來國會大局，目前民主黨掌握眾院，共和黨在參院控制50席。若民主黨攻下喬州這兩席，在參院席次就和共和黨平手，兼任參院議長的準副總統賀錦麗有權在表決僵局時投下關鍵一票。

股票 參議員 美元

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