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空軍注意！特斯拉去年交車49萬9,550輛 未達50萬輛目標

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克，持有特斯拉18%股權，為該公司最大股東，去年身價水漲船高，如今是全球第二富有的人，僅次於亞馬遜執行長貝佐斯。美聯社
特斯拉執行長馬斯克，持有特斯拉18%股權，為該公司最大股東，去年身價水漲船高，如今是全球第二富有的人，僅次於亞馬遜執行長貝佐斯。美聯社

特斯拉2日公布，2020年全年交車數為49萬9,550輛車，未達目標的50萬輛，可能不利下周開盤股價。由於特斯拉股價去年迭創新高，特斯拉空軍慘賠380億美元，損失比做空其他公司都來得多。

彭博資訊報導，特斯拉股價2020年飆漲逾730%，據分析公司S3 Partners的資料，按市值計價（MTM），做空者已累計損失超過380億美元，損失第二多的是蘋果空軍，損失略低於70億美元。

S3 Partners常務董事Ihor Dusaniwsky表示，這不僅是2020年任一股票中最多，也是我看過最多的年度損失。

放空特斯拉的禿鷹包括一些知名人物，例如避險基金Kynikos Associates創辦人查諾斯（Jim Chanos），查諾斯近來減碼他放空特斯拉的部位，他12月初上彭博電視時表示，這「很痛苦」。

根據S3 Partners，許多特斯拉空軍在去年這段期間都已平倉，目前空單餘額不到可交易股數的6%，遠低於一年前近20%。

Dusaniwsky表示，「軋空持續了一整年，使（空單餘額）斷崖式下降。有別於其他股票，特斯拉最大的優勢是，絕大多數的散戶永遠不會成為空方，他們喜歡這檔股票，他們愛車和馬斯克，他們堅持看多特斯拉」。

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