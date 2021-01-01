共和黨眾議員阻拜登勝選 「告潘斯」被法官駁回

副總統潘斯。（美聯社）

共和黨 籍聯邦眾議員 高梅特向法院提出申請，試圖迫使副總統潘斯在國會確認2020年總統大選結果時，不計入幾個關鍵州的選舉人票，但法官今天駁回這起訴訟。

民主黨籍的拜登 贏得這場大選，預定於20日就任。潘斯（Mike Pence）將於6日主持國會聯席會議，以確認選舉結果。

路透報導，聯邦地區法院法官克諾德（Jeremy D. Kernodle）說，提出告訴的高梅特（Louie Gohmert）和其他共和黨人，並無資格採取法律行動來推翻選舉結果。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，潘斯表示，高梅特和一些亞利桑那州共和黨人提出的法律議題，應由聯邦眾議院和參議院處理。

高梅特提出的訴訟，是共和黨人要潘斯阻止拜登正式獲宣告當選的最後一搏。這份訴書呈交給德州東區聯邦地區法院，內容並未提到潘斯是否會考慮加以干預，但從所有公開跡象看來，也看不出潘斯會這麼做。

潘斯方面在提交的文件中表示：「原告向法院提出緊急動議，提到許多重大法律議題，攸關總統所獲選舉人票的計票方式。但原告的訴訟不宜用來處理這些議題，因為原告告錯人了。」

潘斯之後補充：「這起訴訟對副總統提告，想確立副總統在計票上有自由裁量權，這是活生生的法律矛盾。」

這起訴訟聲稱民主黨人竊取大選，並引述未經證實的舞弊控訴，這類指控已多次被聯邦和各州法院駁回。

高梅特及共和黨人表示，「選舉人票統計法」（Electoral Count Act）約束潘斯須承認各州認證的選舉人票數，這有違憲法；他們認為，潘斯在統計各州的選舉人票上，擁有「專屬權限和自由裁量權」。

訴書表示：「根據美國憲法第12條修正案，僅被告潘斯擁有專屬權限和自由裁量權，可決定開放並允許特定一州統計選舉人票，或出現不只一份選舉人名單的地方，或對任何單一選舉人名單有異議的地方，以決定哪些選舉人票應計入或不計。」

而潘斯提出的文件指出了高梅特論點的矛盾之處，內容提到：「諷刺的是，若法院採納高梅特眾議員的意見，實際上將剝奪他依據『選舉人票統計法』、以眾議員身分對選舉人票統計提出異議、辯論及表決的機會。」

CNN記者塔柏爾（Jake Tapper）昨天報導，預期至少140名共和黨籍眾議員會在6日的表決中反對清點選舉人票數，高梅特已表明他會反對。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）本周也預告他會提出異議。這意味眾議院和參議院都將必須透過表決來決定是否接受拜登勝選的結果。