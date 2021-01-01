促川普政府加強打疫苗 羅穆尼批現行計畫「難以理解」

猶他州聯邦參議員羅穆尼1日敦促政府立即徵召獸醫、緊急救護人員及醫學生等加入全國性行動，協助新冠疫苗施打。（路透資料照片）

聯邦參議員羅穆尼今天敦促政府立即徵召獸醫、緊急救護人員及醫學生等加入全國性行動，協助2019冠狀病毒疾病疫苗 施打作業，減緩染疫住院和死亡人數攀升的情況。

路透報導，猶他州聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）曾在2012年總統大選敗給歐巴馬，是近年少數幾個公開批評同黨籍總統川普的共和黨大老之一。

鑒於川普政府未能在2020年底達到2000萬名美國 人接種的目標，羅穆尼要求擴大行動，協助2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種工作。

截至今天，估計已有280萬人接種疫苗，大多是前線醫護人員以及護理機構居民和員工。

羅穆尼在聲明中說：「廣泛接種計畫並未以聯邦層級發展，而是交由各州決定，種種模式令人難以理解也無法接受。」

他要求政府徵召獸醫、緊急救護人員及醫學生等協助疫苗接種作業，並在多半因疫情 而空蕩蕩的學校大樓等地設立接種的診所。

他也建議設立適用全民的明確順序，以便大家根據優先族群和生日安排接種，同時歡迎醫學專業人員提供其他相關構想。美國目前是由各州決定優先施打疫苗的族群順序。

根據路透報導，美國至今已有超過34萬5000人染疫死亡，約相當於每950名美國人就有1人病故，人均死亡率排名全球第16。

與此同時，美國已知染疫人數今天達到另一個嚴峻的里程碑，自疫情爆發以來確診病例超過2000萬例，且染疫住院人數超過12萬5000人，再創單日新高紀錄。