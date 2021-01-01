我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨眾議員阻拜登勝選 「告潘斯」被法官駁回

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

促川普政府加強打疫苗 羅穆尼批現行計畫「難以理解」

中央社／華盛頓1日電
猶他州聯邦參議員羅穆尼1日敦促政府立即徵召獸醫、緊急救護人員及醫學生等加入全國性行動，協助新冠疫苗施打。（路透資料照片）
猶他州聯邦參議員羅穆尼1日敦促政府立即徵召獸醫、緊急救護人員及醫學生等加入全國性行動，協助新冠疫苗施打。（路透資料照片）

聯邦參議員羅穆尼今天敦促政府立即徵召獸醫、緊急救護人員及醫學生等加入全國性行動，協助2019冠狀病毒疾病疫苗施打作業，減緩染疫住院和死亡人數攀升的情況。

路透報導，猶他州聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）曾在2012年總統大選敗給歐巴馬，是近年少數幾個公開批評同黨籍總統川普的共和黨大老之一。

鑒於川普政府未能在2020年底達到2000萬名美國人接種的目標，羅穆尼要求擴大行動，協助2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種工作。

截至今天，估計已有280萬人接種疫苗，大多是前線醫護人員以及護理機構居民和員工。

羅穆尼在聲明中說：「廣泛接種計畫並未以聯邦層級發展，而是交由各州決定，種種模式令人難以理解也無法接受。」

他要求政府徵召獸醫、緊急救護人員及醫學生等協助疫苗接種作業，並在多半因疫情而空蕩蕩的學校大樓等地設立接種的診所。

他也建議設立適用全民的明確順序，以便大家根據優先族群和生日安排接種，同時歡迎醫學專業人員提供其他相關構想。美國目前是由各州決定優先施打疫苗的族群順序。

根據路透報導，美國至今已有超過34萬5000人染疫死亡，約相當於每950名美國人就有1人病故，人均死亡率排名全球第16。

與此同時，美國已知染疫人數今天達到另一個嚴峻的里程碑，自疫情爆發以來確診病例超過2000萬例，且染疫住院人數超過12萬5000人，再創單日新高紀錄。

美國 疫苗 疫情

上一則

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

下一則

共和黨眾議員阻拜登勝選 「告潘斯」被法官駁回

延伸閱讀

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日
國會兩黨團結反對 川普首嚐遭否決的嗞味

國會兩黨團結反對 川普首嚐遭否決的嗞味

任內首次！川普否決國防授權法 相繼遭參眾兩院推翻

任內首次！川普否決國防授權法 相繼遭參眾兩院推翻
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

熱門新聞

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
聯邦眾院議員今天通過總統川普把個人紓困金額提高至2000美元的要求，並將此前途未卜的法案送交共和黨占多數的參議院。(美聯社)

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

2020-12-28 19:17
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

2020-12-25 17:54
布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33
路易斯安納州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛29日染疫病逝。(美聯社)

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

2020-12-29 22:42
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔

從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔
玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

他和老婆吵架…隔天打開便當一看傻眼 網笑：好吃嗎

他和老婆吵架…隔天打開便當一看傻眼 網笑：好吃嗎