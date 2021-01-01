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美確診破2010萬 洛杉磯太平間全滿、殯儀館拒收

人不在了…也可能拿到紓困支票

記者顏伶如／綜合報導
新年伊始，美國許多民眾起床即發現，600元聯邦紓困金已進入銀行帳戶。(美聯社)
新年伊始，美國許多民眾起床即發現，600元聯邦紓困金已進入銀行帳戶。(美聯社)

聯邦政府最新回合的疫情紓困現金支票，已經過世的民眾可能還被列為發放對象，與2020年春季第一次發放紓困支票的狀況一樣。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)指出，截至2020年4月為止，全美有超過100萬名已經過世的民眾，仍然收到紓困現金支票，累計發放金額達14億元。國稅局(IRS)後來要求家屬將已故者名下的紓困支票繳回，引發家屬抗議以及訊息混淆。

稅務專家指出，有鑑於規模9000億元的疫情紓困法案，發放600元紓困現金支票時可能與上次一樣發給已故民眾，國會議員已在法案中設下防火牆並規定，2020年1月1日之前過世的民眾，無法領取紓困支票。

非黨派華府智庫「城市布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center)資深研究員珍妮特‧霍爾茲巴列特(Janet Holtzblatt)指出，前一次紓困支票發放時，由於法案條文並未針對已故民眾有明確規範，導致2018年或2019年度有報稅但後來過世的民眾，都還收到紓困支票。

霍爾茲巴列特指出，這次法案條文則對已不在世的民眾有確切規範，只是對於在2020年當中過世的民眾如何認定，條文裡沒有説明。

非營利稅務權利倡議機構「納稅人權益中心」(Center for Taxpayer Rights)創辦人妮娜‧奧森(Nina Olson)指出，2020年過世的民眾，如果生前符合領取紓困支票的資格條件，應該都會拿到600元紓困支票。

奧森指出，如果國稅局處理支票發放時，資料庫裡並沒有來自社會安全局(Social Security Administration)或其他單位的最新資料，就連2019年間過世的民眾，可能都還有機會收到紓困支票，因為國稅局不知道這些民眾已經不在了。

「肯定會有錯誤出現，但數量應該不多。」奧森說，如同上次的狀況一樣，如果國稅局因為陰錯陽差發出紓困支票給已故民眾，其實沒有太多法律資源，可強迫家屬必須把支票退回。

支票 紓困 國稅局

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