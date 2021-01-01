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任內首次！川普否決國防授權法 相繼遭參眾兩院推翻

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任內首次！川普否決國防授權法 相繼遭參眾兩院推翻

記者張文馨／華盛頓報導
川普總統日前否決2021財年的國防授權法，連遭眾院與參院推翻，成為川普任內第一項被推翻否決權的法案。Getty Images
川普總統日前否決2021財年的國防授權法，連遭眾院與參院推翻，成為川普任內第一項被推翻否決權的法案。Getty Images

聯邦參議院1日下午表決，推翻川普總統對2021財年國防授權法（NDAA）的否決，攸關今年度國防支出的法源，經國會認可成法；這也是共和黨掌握的國會，在川普任內，首度以表決推翻他的決定，距離川普卸任總統只剩19天。

在國會推翻川普否決後，川普仍在推特發文，專注控訴選舉舞弊，宣傳6日在華府的抗議活動，並未談及國防授權法。

2021財年的國防授權法預算規模7410億美元，川普上月23日動用否決權，將全案退回國會，要求調整，眾議院28日表決推翻川普的否決，共和黨參議院領袖麥康諾也表態將支持原案。

參議院1日下午以81票對13票，超過三分之二的多數推翻川普的否決，讓全案生效。

參議院軍事委員會主席殷霍夫（Jim Inholf）在表決前說，國防授權法是最重要的一次投票，今年尤其如此。

川普在否決時發布聲明表示，國防授權法應納入修正「通訊端正法」第230條，終結「網路平台經營者可以進行內容審查，且內容涉及不當或侵權，經營者得以免責」；他認為，該條文讓大型科技公司規避責任，也造成極為嚴重的國安風險。

川普也反對，國防授權法准許國防部把邦聯時代人物命名的軍事基地改名。

川普表示，國防授權法限制總統在應對國家緊急狀況時，可動用的軍事建設資金規模，且這部法案多處直接抵觸政府的外交政策，尤其是撤軍；他與美國人民都反對無止盡的戰爭，這部法案意圖限制美國總統自阿富汗、德國與南韓撤軍的權力，不僅惡劣還違反美國憲法保障總統是三軍統帥的權力。

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