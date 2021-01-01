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新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

高中生家庭變故無力繳學費 受刑人捐工資助渡難關

記者顏伶如／綜合報導

加州薩林納斯(Salinas)就讀天主教私校帕爾瑪學校(Palma School)的高中生史萊‧葛林(Sy Newson Green)，幾年前由於父親需要心臟移植、母親失明的醫療費用付擔，無力繳交一年1萬2900元的學費。後來對葛林伸出援手的，竟是索列達州立監獄(Soledad State Prison)的一群受刑人。

索列達州立監獄受刑人從事拖地、文書紀錄等日常工作，可獲每小時8分錢工資。一群受刑人得知葛林需要幫忙後，合力一點一滴累積工資，加上其他善心人士捐款，在大約三年期間總共籌得3萬2000元。

葛林的父親法蘭克‧葛林(Frank Green)說，知道兒子學費是如何得來之後，忍不住哭了出來。49歲的葛林原本在加長型禮車公司服務，但前陣子遭到裁員。

索列達州立監獄受刑人是在2016年秋季開始集資，葛林2017年就讀高中二年級的學費，就是受刑人工資幫忙付的。美國有線電視新聞網(CNN)報導，索列達州立監獄受刑人總共捐出2萬4000元累計工資，來自監獄之外的捐款則有8000元。

如今已經19歲的葛林2020年高中畢業，目前就讀舊金山藝術大學(Academy of Art University in San Francisco)，是學校籃球隊成員。對於獲得受刑人資助，他說：「非常意外，同時也是高度榮幸。這種事情並不常見。」

名稱為「同理心運動」(Exercises in Empathy)的獎助金計畫，在帕爾瑪學校推出已有七年歷史，是由學校與監獄之間的圖書交流計畫衍生而來。疫情爆發前，帕爾瑪學校老師以及三年級、四年級學生，聯同社區民眾定期前往索列達州立監獄，為參加進修課程的受刑人唸書並討論讀書心得。

現已出獄的布萊恩特(Jason Bryant)曾是「同理心運動」獎助金計畫發起人之一。他說，參加這項活動的受刑人約有2000名，其中約有三分之一同意每年捐款兩次，受刑人捐款金額從1元到100元不等，絕大多數捐款金額約在5元至10元之間。

監獄 加州 美國

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