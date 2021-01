這10個字滾吧！ Covid-19、社交距離列「放逐詞彙榜」

蘇必略湖州立大學公布2021年必須放逐的十個英語詞彙,包括COVID-19 、社交安全距離等字眼。(取自蘇必略湖州立大學官網)

位在密西根州蘇聖瑪麗(Sault Ste. Marie)的蘇必略湖州立大學(Lake Superior State University)在2020年最後一天,公布2021年必須放逐的十個英語詞彙,「2019年冠狀病毒疾病」(COVID-19) 、「社交安全距離」、「我們同舟共濟」(we're all in this together)等與新冠病毒有關字眼,赫然在列。

該校放逐詞表委員會(Banished Words List)表示,他們想將所有和疫情 有關的字,消除一空。

位在美加邊境 的這所小型公立大學自1976年以來,年年都半開玩笑半認真地匯編放逐詞彙清單,說是「為了保障語言卓越性,就得避免使用被過度使用、累贅、矛盾、陳腔濫調、不合邏輯、荒謬、無效、令人困惑或讓人生厭的單字和詞語」。

2020年總計有1450多個字詞從全美和世界各地提名 到該校放逐詞表委員會,和病毒相關的字詞多達250個,最後選出的十個放逐字眼,有七個與病毒相關;中選的字詞包括:COVID-19、「社交安全距離」(social distancing)、「我們同舟共濟」(we’re all in this together)、「以防萬一」(in an abundance of caution)、「在這不確定的時刻」(in these uncertain times)、「空前」(Unprecedented)、「凱倫」(Karen,自以為高人一等的白人女子)、Pivot、Sus(可疑suspicious的縮寫)和「對啊」(I know, right?)。

放逐詞表委員會聲明指出,「非常多提名者顯然對COVID19病毒及其如何侵占了我們的詞彙感到不滿。無論這字眼有多麼必要或在社會和醫學上多有用,委員會都不由得希望我們能將其與病毒本身一起驅除。」

蘇必略湖州立大學校長漢利(Rodney Hanley)指出,「今年人們關注的重點第一個就是COVID-19,這是有道理的。我們心想,也許這份放逐詞彙清單會有助於『拉平曲線』,這也是我們考慮放逐的理由之一。我們相信,明年的『新常態』(這個字也被許多人提名)將不會再需要將這個字含括在內。」

「放逐詞彙清單」羅列至今,已有1000多個字詞被列入,過去入選的字眼還包括「絕對」(absolutely)、「永遠的好友」(BFF)、covfefe(川普2017年5月31日推文拼錯conference)和「你知道」(yuh know)等。