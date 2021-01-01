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這10個字滾吧！ Covid-19、社交距離列「放逐詞彙榜」

記者胡玉立／綜合報導
蘇必略湖州立大學公布2021年必須放逐的十個英語詞彙，包括COVID-19 、社交安全距離等字眼。(取自蘇必略湖州立大學官網)
蘇必略湖州立大學公布2021年必須放逐的十個英語詞彙，包括COVID-19 、社交安全距離等字眼。(取自蘇必略湖州立大學官網)

位在密西根州蘇聖瑪麗(Sault Ste. Marie)的蘇必略湖州立大學(Lake Superior State University)在2020年最後一天，公布2021年必須放逐的十個英語詞彙，「2019年冠狀病毒疾病」(COVID-19) 、「社交安全距離」、「我們同舟共濟」(we're all in this together)等與新冠病毒有關字眼，赫然在列。

該校放逐詞表委員會(Banished Words List)表示，他們想將所有和疫情有關的字，消除一空。

位在美加邊境的這所小型公立大學自1976年以來，年年都半開玩笑半認真地匯編放逐詞彙清單，說是「為了保障語言卓越性，就得避免使用被過度使用、累贅、矛盾、陳腔濫調、不合邏輯、荒謬、無效、令人困惑或讓人生厭的單字和詞語」。

2020年總計有1450多個字詞從全美和世界各地提名到該校放逐詞表委員會，和病毒相關的字詞多達250個，最後選出的十個放逐字眼，有七個與病毒相關；中選的字詞包括：COVID-19、「社交安全距離」(social distancing)、「我們同舟共濟」(we’re all in this together)、「以防萬一」(in an abundance of caution)、「在這不確定的時刻」(in these uncertain times)、「空前」(Unprecedented)、「凱倫」(Karen，自以為高人一等的白人女子)、Pivot、Sus(可疑suspicious的縮寫)和「對啊」(I know, right?)。

放逐詞表委員會聲明指出，「非常多提名者顯然對COVID19病毒及其如何侵占了我們的詞彙感到不滿。無論這字眼有多麼必要或在社會和醫學上多有用，委員會都不由得希望我們能將其與病毒本身一起驅除。」

蘇必略湖州立大學校長漢利(Rodney Hanley)指出，「今年人們關注的重點第一個就是COVID-19，這是有道理的。我們心想，也許這份放逐詞彙清單會有助於『拉平曲線』，這也是我們考慮放逐的理由之一。我們相信，明年的『新常態』(這個字也被許多人提名)將不會再需要將這個字含括在內。」

「放逐詞彙清單」羅列至今，已有1000多個字詞被列入，過去入選的字眼還包括「絕對」(absolutely)、「永遠的好友」(BFF)、covfefe(川普2017年5月31日推文拼錯conference)和「你知道」(yuh know)等。

蘇必略湖州立大學公布2021年必須放逐的十個英語詞彙，包括COVID-19 、社...
蘇必略湖州立大學公布2021年必須放逐的十個英語詞彙，包括COVID-19 、社交安全距離等字眼。圖為加州一處公路告示牌上正好有這兩字。(歐新社)

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