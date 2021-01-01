川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞31日搭專機從佛州返回白宮。（路透）

美國 總統川普 今天返回白宮 並發表任內最後新年講話，回顧過去1年防疫有成並細數任內成就。4分多鐘的講話並未談及總統大選與他不斷指控的選舉舞弊。

川普今天傍晚返回白宮後透過推特發表近4分半鐘的新年談話。他首先讚揚美國民眾面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的嚴峻挑戰，展現難以置信的勇氣、力量、堅毅與決心。

他也談到疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的成功，疫苗研發快速，啟動疫苗注射行動，稱讚這是一項醫學奇蹟。

川普指出，大流行前後美國經濟與股市表現亮麗，美國經濟成長快速，經濟情勢最佳。他也談及促成中東和平。

4分多鐘的講話中，川普並未提及11月舉行的總統與國會大選與他所指控的選舉舞弊。

川普上周即已前往佛羅里達州歡度聖誕與新年假期，但他取消佛州的跨年慶祝活動，提前一天返回白宮。外界揣測，川普是為了親自坐鎮監督參議院將在元旦假期進行的國防授權法與抗疫紓困支票金額從600美元提高到2000美元法案表決。