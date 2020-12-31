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輝瑞等大藥廠宣布 1月起300種藥品在美國將漲價

編譯黃淑玲／綜合報導
輝瑞（Pfizer）等大藥廠1日起或本月稍後，調漲部分藥品在美國的價格。（歐新社）
輝瑞（Pfizer）等大藥廠1日起或本月稍後，調漲部分藥品在美國的價格。（歐新社）

路透報導，根據調研公司3 Axis Advisors蒐集的資料，輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline, GSK）等多家大型藥廠計畫今天（1日）起調整總計300多種藥品的美國市場價格。

調漲價格主要因為2020年的疫情導致美國一般民眾基本上都減少到醫療院所看病，部分藥品的需求量因而降低。美國的藥品價格政策也是考量要素，川普政府力推藥品減價政策，即將上台的拜登也矢言要減輕藥品成本負擔，這將壓低製藥產業利潤，藥廠要搶在藥價真正被砍之前先漲價。

路透指出，美國總統川普雖在去年陸續下達多道行政命令，要求藥商降價，但到目前為止實際效用有限，因為命令一下就遭到藥廠產業組織的控告，法院裁定聯邦行政命令暫時不得實施。其他問題也讓藥價沒如川普所願立即調降。美國處方用藥的價格，位居全球最高水準之林。

藥廠準備在今天或本月稍後宣布的美國藥價調升，漲幅在10%或10%以下；輝瑞和賽諾菲這類大藥廠則是幾乎把漲幅控制在5%或5%以下。3 Axis Advisors的數據顯示，去年各藥廠在美國市場調高了860多種藥品價格，平均漲幅約5%。不過與以往相較，自2015年起，藥品漲幅與漲價品項，增速就已開始減緩。

華爾街日報展望製藥業今年發展時，預期會迎來併購熱潮。華爾街日報說，2020年由於疫情以及美國大選對製藥業監管的不確定性，全球製藥業界併購交易總金額只有2530億美元，遠不如2019年的4320億美元。而大藥廠經營難處就在必須透過不斷的收購，找尋可能成功的藥方；但是大多數的研發候選藥品最終無法上市，力拼到進入市場的藥品，又面臨專利有期限以及效能更好的藥問世搶市的風險。

華爾街日報指出，藥廠近年調高既有老藥價格的意向沒那麼高了，免得成為華府政治圈的撻伐重點目標。不過高價藥品的價格還是繼續上揚，只是大部分漲價的好處落入中間商口袋，藥廠分到的不多。

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