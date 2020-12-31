父母若皆為無證客 公民子女拿不到紓困金

約220萬名擁有美國籍或居留身分的孩童，無法領取600元的紓困金，因為這些兒童的雙親都是無證移民。(美聯社)

住在加州聖塔羅莎(Santa Rosa)的養老院護士莉莉‧蓋多(Lily Guido)育有五名子女，由於她的丈夫是無證移民，儘管她與五個孩子都是美國公民 ，今年初並未領到聯邦政府發放的新冠疫情現金紓困支票；但此次紓困現金支票發放，「混合身分」(mixed-status)移民家庭 也能領取，蓋多說：「真的很需要，我為疫情期間無法工作的人，高興得跳了起來。」

然而，非營利組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)指出，這波紓困現金支票的發放，共約220萬名擁有美國籍或居留權的孩童，還是無法領取每名孩童600元的紓困金 ，因為這些兒童的雙親都是無證移民。

「移民政策研究所」指出，根據稅務統計分析，今年初第一次發放紓困現金支票時，全美約有140萬名配偶及370萬名兒童雖然身為美國公民或擁有居留權，卻像蓋多一樣被排除在外。

30歲的蓋多表示，今年夏天自己確診新冠病毒時工作被迫暫停，家裡的未繳帳單越積越多，從事滅蟲服務工作的丈夫，疫情發生後工作時數已經驟減，他在她隔離期間則為了照顧孩子，停止工作兩周半。她說，為了購買食物與日常用品，把所有信用卡都刷爆了。

蓋多的丈夫艾力克(Erik)年僅10歲時從墨西哥非法入境美國，迄今沒有社會安全卡號碼(Social Security number )，報稅時使用的是非居民移民使用的特殊編號。蓋多要求丈夫姓氏保密，以免影響日後的身分申請。

疫情期間，民主黨執政的地方政府推出多項房租紓困計畫，並且為沒有拿到第一波紓困支票的移民家庭提供援助。加州、佛蒙特州等州則把聯邦政府供給社區團體的紓困經費，用來做為協助移民家庭之用，州政府官員紛紛指出，移民家庭有繳稅，大多從事必要行業。在新墨西哥州，州議員則將聯邦政府發放的紓困經費，直接用來為沒有合法居留身分的無證移民紓困。