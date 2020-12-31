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明尼阿波利斯警方擊斃嫌犯 佛洛伊德事件後首見

中央社明尼阿波利斯31日綜合外電報導
明尼蘇達州明尼亞波利斯市當局表示，警方昨天晚間在市內南區攔檢車輛時與一名男子交火，結果將此人射殺。圖為警察拉起封鎖線。美聯社
明尼蘇達州明尼亞波利斯市當局表示，警方昨天晚間在市內南區攔檢車輛時與一名男子交火，結果將此人射殺。圖為警察拉起封鎖線。美聯社

明尼蘇達州明尼亞波利斯市當局表示，警方昨天晚間在市內南區攔檢車輛時與一名男子交火，結果將此人射殺。這是非裔男子佛洛伊德命案後，美國警方首度再次擊殺民眾。

當局要求明州刑事偵查局（Bureau of Criminal Apprehension）負責調查此案，目前還不清楚死者的詳細身分、背景和種族歸屬。

明尼亞波利斯市警方今天表示，將公布當時在場警察的隨身錄影機拍攝畫面。

明市警察局長亞拉當杜（Medaria Arradondo）昨晚在新聞簡報中說：「警方當時攔檢一名涉及重罪的嫌犯，證人的最初證詞顯示，這名嫌犯先對警方開槍，然後警方還擊。」

「醫務人員當場宣布被攔檢的嫌犯死亡，明尼亞波利斯市警察局警察並未受傷，嫌犯車上的成年女性乘客也沒有受傷。」

事後抗議群眾聚集在事發現場附近的加油站外，當局呼籲他們，不要採取任何「破壞性的犯罪行為」。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）被警察攔下，其中一名白人警察以膝蓋壓制他的後頸近9分鐘，佛洛伊德最終斷氣。他的死在全美50州引發大規模憤怒示威。

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