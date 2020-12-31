涉雇奴工 美海關扣押台灣漁船海產

聯邦海關與邊境保護局(CBP)12月31日消息稱，來自台灣連義興12號(Lien Yi Hsing No. 12，姓名皆音譯)因涉嫌詐騙、拖欠薪水與以工抵債等多項指控，被發布暫扣令(withhold release order)，即日起扣押該漁船捕撈的金槍魚及其他海鮮。Getty Images

聯邦海關與邊境 保護局(CBP )12月31日消息稱，來自台灣連義興12號(Lien Yi Hsing No. 12，姓名皆音譯)因涉嫌詐騙、拖欠薪水與以工抵債等多項指控，被發布暫扣令(withhold release order)，即日起扣押該漁船捕撈的金槍魚及其他海鮮。

CBP12月31日宣布，經過調查，執法人員發現，連義興12號遠洋漁船以詐騙、拖欠薪水與以工抵債等方式雇用船員，涉嫌非法雇用奴工，因違反聯邦19 U.S.C. 1307，當局隨即發布暫扣令，即日起扣押這搜漁船打撈的海鮮。

根據聯邦海關與邊境保護局數據，金槍魚是美國 民眾最喜歡的食物之一，這種海產通過罐頭或其他方式在超市與雜貨店中銷售，根據國際漁業組織的統計，2018年平均一個美國人每天就要購買2.1磅的金槍魚；對此，CBP表示，美國不允許任何以剝削他人勞動力而牟利的物品，進入市場銷售。

聯邦海關與邊境保護局代理局長摩根(Mark A.Morgan)表示，隨著連義興12號的曝光，美國民眾應該警惕餐桌上的金槍魚與其他海產品，可能通過奴工打撈，「這種現代奴役形式應該被禁止」。

摩根說，美國海關與邊境保護局執法人員每天辛勤工作禁止這些非法產品入境，他呼籲民眾應拒絕從不明途徑購買低價的產品，避免為這些不法分子提供資金來源，「請在那些有認證的零售店購買貨品」。

根據CBP官網，「暫扣令」允許聯邦海關與邊境保護局根據聯邦19 U.S.C. 1307法令，將涉強迫勞動生產的產品扣押在港口，業者可選擇將產品送往其他國家，或取得文件證明這些產品不涉及強迫勞工生產。

除了連義興12號外，自今年5月到8月期間，隆裕(Yu Long)與台灣的旺達(Da Wang)遠洋漁船，因涉嫌雇用奴工捕魚，被發布暫扣令；另有九家出售假髮或棉花製品的中國工廠，因相同原因，被當局暫扣產品，截止2020財年，當局共發布13個暫扣令。

聯邦海關與邊境保護局呼籲，若民眾發現任何工廠涉及或可能非法雇用奴工，可通過CBP的網上「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)，或撥打(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。