川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普已搭乘空軍一號(Air Force One)從棕櫚灘國際機場起飛，31日下午便將回到華府。美聯社

在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)過聖誕節的川普 總統，31日晚間原本要舉辦場面盛大熱鬧的跨年派對，派對門票早就售出，某些賓客也已進住，但消息人士透露，川普31日一早卻臨時決定提早返回華府，為共和黨國會議員推翻大選結果操盤。

美國 有線電視新聞網(CNN)31日報導，川普已經搭乘空軍一號(Air Force One)從棕櫚灘國際機場起飛，31日下午便將回到華府。

海湖莊園跨年派對的門票要價不菲，哈芬登郵報2018年報導指出，每張門票約1000元。根據棕櫚灘郵報(Palm Beach Post)報導，2017年海湖莊園跨年派對共有800人參加。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)30日接受美國有線電視新聞網訪問時說，1月6日將否決選舉人團投票結果。美聯社報導，霍利接受訪問後的幾個小時，白宮30日晚間突然宣布川普行程更改。

美國有線電視新聞網報導，三名消息人士指出，某些購買跨年派對門票的賓客已經進住海湖莊園，準備與川普一起跨年，賓客們獲得告知的訊息，一直都是川普將在派對現身。一名海湖莊園俱樂部會員29日受訪時則表示，聽說跨年派對至少有500名來賓參加。

美聯社報導，自從川普12月23日抵達海湖莊園度假之後，絕大多數時間並不開心，不滿這次選舉敗給拜登 。

美國有線電視新聞網報導，消息人士指出，心情欠佳的川普，對於第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)設計的海湖莊園起居室裝修也看不順眼；川普對身邊人士說，很擔心未來幾天伊朗可能對美國採取報復行動。

一年前，美軍在川普命令之下，以無人機突擊並殲滅伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)。2020年1月3日，川普在海湖莊園度假時簽署攻擊蘇雷曼尼的命令。

美國有線電視新聞網報導，川普這趟海湖莊園之行，身邊圍繞著都是堅定盟友，包括私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)及他的女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)，最近也都在海湖莊園。

消息人士透露，川普表面上拒絕承認拜選，但過去這段期間則多次與親信討論，是否應該出席拜登就職典禮；川普最近幾天也對身邊人士抱怨，副總統潘斯對於幫忙挑戰選舉結果出力不夠，川普對於1月6日國會確認選舉結果時的副總統角色為何，非常有興趣進一步了解。

潘斯聖誕節假期是在滑雪勝地科羅拉多州維爾市(Vail)度過。消息人士透露，潘斯原本計畫1月6日國會確認選舉結果議程結束後，旋即動身展開中東與歐洲的出訪，但行程目前已經暫停。