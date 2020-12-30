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美最快下周起 擴大國際航空旅客採檢新冠

中央社/華盛頓30日綜合外電
圖為紐約市甘迺迪國際機場近日進出旅客人數大減，旅客入境前正檢查自己的檢測報告。(Getty Images)
圖為紐約市甘迺迪國際機場近日進出旅客人數大減，旅客入境前正檢查自己的檢測報告。(Getty Images)

加拿大聯邦部長今天說，不久後將要求航班乘客入境前出示2019 冠狀病毒疾病檢驗陰性證明。消息人士說，美國最快將自下周起，擴大要求所有國際航空旅客採檢。

知情人士今天告訴路透，美國疾病管制暨預防中心（CDC）等機構今天與美國航空業者通話，討論擴大要求所有其他國家的旅客採檢COVID-19。

美國政府28日要求所有自英國抵美的入境乘客，必須出具出發前72小時內的COVID-19檢驗陰性報告，包括美國公民在內。

另外，路透社報導，由於社群媒體流傳的照片顯示旅客沒有配戴口罩，呼聲四起要求加拿大當局採取更嚴格的防疫措施，防堵病毒擴散。

加拿大政府間事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在記者會上說：「加拿大將馬上要求所有入境乘客，出具抵達前3天的新冠核酸檢驗（PCR）陰性報告。」

公共安全部長布萊爾（Bill Blair）之後說，這項新要求將適用於航空乘客；同時，聯邦政府正在與各省協商，討論該如何增強防疫措施，在加拿大陸地邊境進行額外採檢。

加拿大通報，加拿大西部、安大略省與魁北克省疫情升溫，截至今天，境內確診累計達56萬5506例，比前一天多6442例。

布萊爾說，儘管登機前須出示陰性證明，入境加拿大的旅客仍需隔離14天。

布萊爾說：「我們強烈建議不要自主旅行。」他也指出，加拿大政府無法阻擋選擇返國的公民。違反隔離規定的旅客，將面臨最高6個月的有期徒刑，或最高75萬加幣的罰金。

加拿大 美國公民 防疫

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