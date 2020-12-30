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牛津疫苗 英國率先批准 美恐4月後才放行

記者張聲肇／綜合報導
英國政府30日宣布批准牛津大學和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，成為全球第一個批准這支疫苗的國家。(路透)
英國政府30日宣布批准牛津大學和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，成為全球第一個批准這支疫苗的國家。(路透)

英國政府30日宣布批准牛津大學(Oxford University)和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，成為全球第一個批准這支疫苗的國家：阿斯特疫苗雖然較便宜，處理也較容易，在情況緊急的英國，元月4日就可開始施打，美國卻仍在檢驗其效力，可能要等到4月以後才放行。

阿斯特捷利康的疫苗，不像已獲准在美國使用的輝瑞疫苗須極低溫冷藏，而只須冰箱溫度，且價格便宜，在第三世界國家可能較受歡迎。

英國首相強生盛讚英國科學界造福人類，研發出可讓更多人更快速獲得好處的疫苗。英國因為疫情嚴峻，又有變種病毒傳播，決定採行普遍接種疫苗策略，保護更多人民。

阿斯特捷利康疫苗和輝瑞的一樣，須打兩劑才有長期效果，第二劑須在第一劑施打後4到12周內接種完畢。

牛津大學參與疫苗研發的波拉德博士(Andrew Pollard)說，免疫反應資料顯示，兩針施打時間拖長，效果其實更好，「這不稀奇，許多疫苗都是這樣。」

阿斯特捷利康說，它的疫苗每劑只賣2.5美元，2021年底前，能夠生產30億劑，供15億人用。

該公司在巴西、英國、南非對2萬4000人試驗發現，這個疫苗很安全，預防感染的效率約為70%。問題是，對老人的保護效果，資料尚不齊全。試驗對象當中，只有12%是55歲以上的人，而且都是較後期加入，因此，對此一年齡群的保護效率不詳。

歐洲醫藥局仍在審核阿斯特捷利康疫苗，歐盟27國使用它，還得等一段時間。

同樣，白宮「神速行動」負責人史勞伊也說，對某些族群的效率問題未解之前，美國不會核准使用；這表示，美國人接種阿斯特捷利康疫苗的時間，至少會延後兩個月，從他當初估計聯邦食品暨藥物管理局最早2月核准，延到4月。

他說，新冠病毒對老年人的衝擊較強，因此，對老年人試驗的結果不確知之前，不宜放行。此外，他說，70%的效率，美國也不滿意。

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