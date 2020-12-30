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2021年通膨可望回升 但不會太久

隨著經濟在2021年加速回升，投資人可能被迫必須忍受一些意外的通貨膨脹壓力，即使只有一小段時間。
專家認為明年通膨會短暫小幅回升。（路透）
專家認為明年通膨會短暫小幅回升。（路透）

債券市場交易員和華爾街專家一直提醒：通膨率已從目前的休眠水平回升。

事實上，許多人認為通膨率可能已接近甚至略高於聯準會(Fed)過去10年鎖定的目標利率2%。主要動力來自經濟復甦，這是緣自越來越多美國人接種疫苗，導致受挫於新冠疫情的產業價格上漲。

但是，問題就在於它會維持多久。

Fed認為少許通貨膨脹對經濟有利，因為它預示著經濟成長，並為Fed在下次危機到來時保留貨幣政策的操作空間。但是，有諸多因素讓通貨膨脹率保持在偏低水平，很可能在未來幾個月遏制通膨走升。

Northern Trust Wealth Management全國投資顧問湯瑪斯(Sunitha Thomas)表示：「我們預期利率會長期維持在偏低水平，並且通貨膨脹將受到控制。」「但我們的確認為通貨膨脹會出現一些動盪，而市場將對此做出反應，並試圖了解其意義。我們相信它只是周期性而非永久性。」

在本月初的Fed會議中，主席鮑爾(Jerome Powell)承認，經濟可能會面臨一些物價壓力，也許是能源價格上漲帶來的壓力。

但是，決策者必須在物價持續上漲時才能採取行動，這是Fed幾個月前通過的彈性平均通膨目標作法。

鮑爾在會後新聞發布會中指出，「要讓通膨率上升並不簡單，它需要一些時間。」「我們將保持政策的高度彈性，直到擴張步入正軌。在看到通膨率實際達到2%並有望超過2%之前，我們不會搶先調升利率。這是一個非常堅定的承諾，並認為這是正確的選擇。」

隨著股市從3月下旬疫情造成的低點開始步入強勁復甦的下一階段，通膨率上升和Fed的預期政策反應至關重要。

投資人越來越懷疑，股市是否正進入類似2000年網路泡沫破滅的泡沫階段，當時利率調升以跟上經濟成長的步伐，從而加劇了泡沫破滅。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nick Colas)認為：「在對2021年進行評估時，『通膨復仇式回歸』是個非常非常普遍的看法。」

他指出，5年和10年的收支平衡率都僅略低於2%；收支平衡率是政府債券殖利率與美國國債通脹保護證券(TIPS)之間的差額。這是2年來的高點，也是衡量市場認為消費者物價指數(CPI)走向的指標。

柯拉斯指出，這樣的環境通常對長期債券等通膨敏感型證券來說不是個好的徵兆，「除非有人認為股市看好2021年全球經濟復甦的觀點被錯誤解讀」。

利率 通貨膨脹 債券

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