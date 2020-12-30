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挺川饒舌歌手拒戴口罩 遭捷藍航空列入黑名單

記者顏伶如／綜合報導
大選期間曾為川普總統站台的20歲饒舌歌手「小幫浦」(Lil Pump)由於搭機拒戴口罩， 遭捷藍航空(JetBlue Airways)列入禁止搭機的黑名單。（路透）
大選期間曾為川普總統站台的20歲饒舌歌手「小幫浦」(Lil Pump)由於搭機拒戴口罩， 遭捷藍航空(JetBlue Airways)列入禁止搭機的黑名單。（路透）

大選期間曾為川普總統站台的20歲饒舌歌手「小幫浦」(Lil Pump)由於搭機拒戴口罩， 遭捷藍航空(JetBlue Airways)列入禁止搭機的黑名單。

根據媒體報導，本名為賈西亞(Gazzy Garcia)的「小幫浦」，27日搭乘捷藍航空公司從佛羅里達州勞岱爾堡(Fort Lauderdale)飛往洛杉磯的班機時沒戴口罩，機組人員數度上前勸說，並說明航空公司的防疫規定，卻遭到他開口辱罵。

捷藍航空公司發言人杜布洛斯基(Derek Dombrowski)說，這名藝人的回程機票已被取消，「捷藍航空不再歡迎他」。杜布洛斯基指出，乘客與機組人員的安全，是捷藍航空的第一優先。

選前關鍵時刻，「小幫浦」參加川普於密西根州舉辦的造勢活動，站台時並說要投票支持共和黨。川普在台上介紹時，則把「小幫浦」的名字說成「小皮條客」(Lil Pimp)。

選舉結束後，「小幫浦」被爆料根本沒去投票。

2018年，「小幫浦」也曾在搭機時鬧出爭議事件。航空公司人員發現他的行李傳出明顯的大麻味而報警。

捷藍航空從今年5月起，便規定兩歲以上乘客搭機時必須全程戴口罩。

「小幫浦」發言人並為針對媒體報導發表評論。

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