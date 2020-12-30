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華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州亞基馬郡(Yakima County)衛生廳指出，量販店好市多(Costco)位於當地的一家分店爆發新冠疫情，已有145名員工確診感染新冠病毒。圖為加州南灣桑尼維爾Costco。（記者江碩涵／攝影）
華盛頓州亞基馬郡(Yakima County)衛生廳指出，量販店好市多(Costco)位於當地的一家分店爆發新冠疫情，已有145名員工確診感染新冠病毒。圖為加州南灣桑尼維爾Costco。（記者江碩涵／攝影）

華盛頓州亞基馬郡(Yakima County)衛生廳指出，量販店好市多(Costco)位於當地的一家分店爆發新冠疫情，已有145名員工確診感染新冠病毒。

亞基馬郡衛生廳公共衛生合作計畫主任布拉沃(Lilian Bravo)29日發表聲明指出，位於亞基馬聯盟峽(Union Gap)的一家好市多分店，共計145名員工接受新冠病毒檢測結果呈現陽性，某些員工仍在隔離中，某些員工則已經完成隔離。

布拉沃說，檢視確診案例並對照確診時間表後，發現這家好市多分店突然爆發疫情的狀況，與某些「超級傳播者事件」(superspreader event)頗為類似，也就是許多民眾在同一時間遭到病毒感染。

亞基馬郡衛生廳在12月24日首度通報好市多分店疫情，當時至少68名員工確診。確診案例後續追蹤以及僱主對於職場爆發疫情之後的處置狀況，則由衛生廳旗下的新冠疫情因應小組(COVID-19 Outbreak Response Team)負責。

布拉沃指出，由於確診員工人數太多，衛生廳建議好市多為所有員工全面提供病毒檢測，不管是否與確診案例曾有接觸史，好市多也承諾將為員工持續提供全面檢測。

亞基馬郡衛生廳表示，目前處理都合乎規定，好市多也都維持營業。

疫情 檢測 華盛頓州

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