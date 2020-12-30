川普政府將禁止馬來西亞森那美種植園棕櫚油進口

川普29日被拍到在佛州打高爾夫球。(美聯社)

川普政府以侵犯農場勞工 人權為由，將禁止馬來西亞「森那美種植園」(Sime Darby Plantation Berhad)棕櫚油進口。美國 海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection)30日發布暫扣令(withhold release order)，查扣「森那美種植園」棕櫚油貨運及產品。

海關與邊境保護局查扣「森那美種植園」棕櫚油，是川普政府打擊廠商剝奪勞工的最新行動。根據統計，在2020會計年度裡，美國從馬來西亞進口共計4億1000萬元棕櫚油原油，占整體美國棕櫚油原油進口的31%。

「森那美種植園」是馬來西亞規模最大的棕櫚油製造商之一，海關與邊境保護局指出，馬來西亞全國生產的棕櫚油中，「森那美種植園」產品占了一成五。棕櫚油是廣泛使用於各種產品的植物油，從清潔用品、食品到包括口紅在內的化妝品，成份當中經常包含棕櫚油。

海關與邊境保護局貿易救濟執法理事會(Trade Remedy Law Enforcement Directorate)執行主任安娜‧依諾霍薩(Ana Hinojosa)對美國有線電視新聞網(CNN)指出，棕櫚油是美國消費者經常購買及使用的一種成份，「重要的是，進口商以及製造商應該要有警覺，因為他們都很可能涉及剝奪勞工，他們必須要求供應商對待勞工時，確實遵守保護人權的規定」。

報導指出，海關與邊境保護局經過長達數月的調查，深入瞭解「森那美種植園」遭控虐待勞工的情事，調查結果則認定，進口到美國的「森那美種植園」棕櫚油產品應予扣留。

依諾霍薩說，調查行動掌握具體證據，顯示「森那美種植園」利用債役(Debt Bondage)逼迫工人以勞動償還債務，勞工的工作與居住環境相當不堪，衛生條件惡劣，酬勞計算不公，工人還必須長時間加班。

她指出：「在許多案例當中，我們發現資方對勞工施以肢體暴力、性暴力以及恐嚇。」

海關與邊境保護局資料指出，「森那美種植園」僱有大約2萬4800名移工，占「森那美種植園」在馬來西亞員工總數的63%。依諾霍薩表示，調查顯示，「森那美種植園」農場的武裝保全人員控制員工行動，大量仰賴移工的國家或產業，通常發生剝奪勞工的情事。

馬來西亞另一家農產企業「聯邦土地發展局控股公司」(FGV Holdings Berhad)生產的棕櫚油，今年稍早已被川普政府下令禁止進口。