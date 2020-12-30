2警員2014年射殺非裔男童 美司法部宣布不起訴

美國司法部宣布，不會起訴2014年槍殺把玩玩具槍的12歲非裔男童萊斯（Tamir Rice）的兩名克里夫蘭（Cleveland）警員。Getty Images

美國司法部 今天宣布，不會起訴2014年槍殺把玩玩具槍的12歲非裔男童萊斯（Tamir Rice）的兩名克里夫蘭（Cleveland）警員。

法新社報導，司法部發布聲明表示，檢察官「並未掌握足夠證據，支持對克里夫蘭警局（CDP）警員洛曼（Timothy Loehmann）以及葛貝克（Frank Garmback）提出刑事指控」。

司法部在結束對此案件調查的聲明中說：「這不足以證明警官犯錯、行為疏忽、意外或失誤，甚至做出錯誤判斷。」

聲明還說：「萊斯之死雖為悲劇，但證據並不符合實質性證據要求。」

萊斯家的辯護律師強德拉（Subodh Chandra）在給美媒的聲明中指出：「萊斯家屬再度遭欺騙剝奪了公平法律程序。」

2014年11月，萊斯在公園裡把玩玩具搶時，洛曼和葛貝克兩位白人警察 接到緊急呼叫後，開著一輛巡邏車趕往現場。

監控影像顯示，他們到達現場後，萊斯看似要伸手取出他腰帶上的假槍，洛曼短短幾秒內朝萊斯開兩槍。兩人接獲緊急呼叫時，並未被告知孩子手中拿的疑似是假槍。

當地檢察官的刑事調查於2015年結束，當時並沒有對這兩名警官提出指控。

經過兩年調查，克里夫蘭市政府官員於2017年懲處這兩名警員。洛曼遭解雇，而駕駛警車的葛貝克遭停職10天。

市政府官員說，他們並未發現任何證據顯示這兩名警員違反警務程序；相反的，兩人是因調查期間發現的其他違規行為而受到處罰。