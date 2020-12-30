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非裔女子自宅誤殺案 肯塔基州兩警遭開除

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
美國非裔女子泰勒3月在自宅遭突襲的警察擊斃，引發「黑人的命也是命」運動浪潮。 美聯社
美國非裔女子泰勒3月在自宅遭突襲的警察擊斃，引發「黑人的命也是命」運動浪潮。 美聯社

美國非裔女子泰勒3月在自宅遭突襲的警察擊斃，引發眾人在「黑人的命也是命」運動浪潮中替她喊冤，要求正義，肯塔基州路易維爾警察局今天開除兩名涉案警察。

法新社報導，泰勒（Breonna Taylor）家屬的律師克魯普（Ben Crump）在推特寫道：「路易維爾警局將終止傑恩斯（Joshua Jaynes）的聘僱關係。傑恩斯當初申請的搜索令，最後導致泰勒慘遭射殺。」

另一名參與突襲行動的警探柯茲葛洛夫（Myles Cosgrove）同樣收到終止聘僱關係通知書。

美聯社報導，警方3月13日開槍擊斃泰勒當天，是依緝毒令突然搜查泰勒公寓，卻沒有在她的住處發現毒品或贓款。泰勒是急診室技術員，警察破門而入時，她與男友華克（Kenneth Walker）已經就寢，華克以為有人破門搶劫因而開了一槍，誤傷其中一警，警方回擊32槍。

泰勒身中6槍斃命，華克沒有受傷。涉及搜查突襲行動的3名警察，全都沒有直接因為擊斃泰勒遭控罪名。

警探漢基森（Brett Hankison）6月遭警方開除，他因為在搜查時盲目朝鄰近公寓胡亂開槍，9月遭控犯下「肆意危害罪」，但他不認罪。

大陪審團上週起訴漢基森，但另兩人都沒有被點名為射殺泰勒的警察，在路易維爾掀起眾怒與抗議，泰勒家屬也指控當局包庇警察。

美國今夏掀起的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動浪潮中，抗議人士時常高呼泰勒的名字，要為她與其他命喪警察手下的非裔人士伸張正義。

警察 黑人的命也是命 美國

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