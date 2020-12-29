姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

住在芝加哥 的布魯諾一家人先後確診新冠肺炎 ，年邁雙親更不敵病毒摧殘，十天內相繼過世。染疫後倖存的兒子喬．布魯諾(Joe Bruno)悔恨地指出，他不過是請姊姊來家裡替自己理髮，一家人就相繼染疫，「我們從沒想過這會發生在我們家，但它確實發生了；病毒毫不留情地惡毒攻擊了我們。」

布魯諾向媒體表示，他姊姊在一家美髮沙龍工作，感恩節前，姊姊是接受新冠肺炎檢測 呈陰性，後來隔離了三、四天。當姊姊得知他需要理髮，就建議說：「何不讓我來替你剪頭髮，這樣你就不必去髮廊了。」11月20日那天，姊姊到家裡來替他理髮後，他本人、他弟弟、姐姐和姐夫、爸爸和媽媽，全都感染了。

布魯諾說，姊姊在為他理髮當天，帶著79歲的媽媽卡洛(Carol Bruno)一起到他住的公寓，「我沒有擁抱媽媽，也沒有擁抱姊姊。姊姊戴著口罩剪了我的頭髮，所有窗戶都是打開的。我們在公寓裡保持距離，然後她們就離開了，前後過程不過40至45分鐘。但那天晚上，姊姊開始感到不適。大約三天後，我開始感到不適。」

最後，布魯諾的母親卡洛和父親邁克(Mike Bruno)都確診新冠肺炎。結婚相伴59年的這對夫婦，在與新冠病毒奮戰數周後，卡洛12月14日過世，邁克在23日追隨妻子腳步病逝。兩人死亡日期僅相隔10天。

布魯諾悔恨地說，「如果我懂得節制、做出小小犧牲，沒有和我媽媽相處那幾十分鐘，他們現在都還會活著。」他希望他們一家的悲劇能警惕他人，讓人了解新冠病毒的嚴重危害以及採取妥當安全防衛措施的重要性。