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川普卸任前 美新冠死亡數將達40萬人

川普卸任前 美新冠死亡數將達40萬人

記者丁曙、編譯郭宣含／綜合29日電
CDC擔心新冠病歿人數在明年1月將達40萬人。圖為阿拉巴馬州近來也成為新冠疫情的重疫區，醫院的新冠床位數已達91%的飽和床位，難以承擔。(美聯社)
CDC擔心新冠病歿人數在明年1月將達40萬人。圖為阿拉巴馬州近來也成為新冠疫情的重疫區，醫院的新冠床位數已達91%的飽和床位，難以承擔。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)預測，川普總統明年1月20日卸任前，全美新冠肺炎病歿人數恐達40萬人；這表示未來數周恐新增6萬5000人病歿；全美新冠病患28日再創疫情以來新高，加州醫院負荷能力瀕臨崩潰，29日起擴大居家避疫令。

12月可能已成為全國疫情最嚴重月份，但國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)29日表示，由於假日期間旅遊人潮大增，1月新冠肺炎數據恐比12月更要糟糕。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至29日晚間，全美確診1952萬6228例，死亡33萬7918人。

根據CDC多種數據模型統計，全國新冠肺炎病歿人數今年5月有10萬人，四個月後破20萬人，接著花三個月達30萬人，並預計僅花一個月就增至40萬人。美國新冠肺炎人口病歿比僅次於義大利、西班牙和英國。

雖然全美過去兩周過節新增確診數字下降，但單周病歿人數預計在1月16日前將持續攀升。

截至28日，全美新冠肺炎過去一周平均單日新增確診18萬904例，低於11天前21萬9324例的高峰；過去一周平均單日新增2210人病歿，一樣低於六天前2715人的高峰。

新冠住院病患人數28日創下疫情以來新高，根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，全國共有12萬1235名新冠住院病患，其中2萬2592人在加護病房，7951人戴呼吸罩。

由於南加州醫院的重症監護病房的空床率目前為0％，加州州長紐森(Gavin Newsom)29日宣布，南加州原定28日到期的「區域居家避疫令」將延長，適用於南加州11郡。

紐森表示，加州勢必邁向「新階段」，準備在廣場、學校等地方安置病床，不過醫療人力可能仍是個問題。

加州加護病房空床率得回升超過15%，才能撤回居家避疫令限制，但未來四周估計無法達到此門檻。

根據聯邦衛生部數據，全美待在加護病房的新冠病患占比從9月16%增至上周40%；18至24日當周，全美已使用78%加護病房能量，而阿拉巴馬州則已用至91%。

阿拉巴馬州也已成為疫情最嚴峻的地區；庫爾曼地區醫療中心(Cullman Regional Medical Center)醫務長史密斯(William Smith)上周形容：「我們就像在滿溢的浴缸內，而且排水還堵住。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

CDC擔心新冠病歿人數在明年1月將達40萬人。圖為今年2月新冠疫情爆發原點的華盛...
CDC擔心新冠病歿人數在明年1月將達40萬人。圖為今年2月新冠疫情爆發原點的華盛頓州西雅圖郊區的柯克蘭生命照顧養老院的工作人員，28日接種疫苗。(美聯社)

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