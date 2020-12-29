川普卸任前 美新冠死亡數將達40萬人

CDC擔心新冠病歿人數在明年1月將達40萬人。圖為阿拉巴馬州近來也成為新冠疫情的重疫區，醫院的新冠床位數已達91%的飽和床位，難以承擔。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)預測，川普總統明年1月20日卸任前，全美新冠肺炎 病歿人數恐達40萬人；這表示未來數周恐新增6萬5000人病歿；全美新冠病患28日再創疫情 以來新高，加州 醫院負荷能力瀕臨崩潰，29日起擴大居家避疫令。

12月可能已成為全國疫情最嚴重月份，但國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)29日表示，由於假日期間旅遊人潮大增，1月新冠肺炎數據恐比12月更要糟糕。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至29日晚間，全美確診1952萬6228例，死亡33萬7918人。

根據CDC多種數據模型統計，全國新冠肺炎病歿人數今年5月有10萬人，四個月後破20萬人，接著花三個月達30萬人，並預計僅花一個月就增至40萬人。美國新冠肺炎人口病歿比僅次於義大利、西班牙和英國。

雖然全美過去兩周過節新增確診數字下降，但單周病歿人數預計在1月16日前將持續攀升。

截至28日，全美新冠肺炎過去一周平均單日新增確診18萬904例，低於11天前21萬9324例的高峰；過去一周平均單日新增2210人病歿，一樣低於六天前2715人的高峰。

新冠住院病患人數28日創下疫情以來新高，根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，全國共有12萬1235名新冠住院病患，其中2萬2592人在加護病房，7951人戴呼吸罩。

由於南加州醫院的重症監護病房的空床率目前為0％，加州州長紐森(Gavin Newsom)29日宣布，南加州原定28日到期的「區域居家避疫令」將延長，適用於南加州11郡。

紐森表示，加州勢必邁向「新階段」，準備在廣場、學校等地方安置病床，不過醫療人力可能仍是個問題。

加州加護病房空床率得回升超過15%，才能撤回居家避疫令限制，但未來四周估計無法達到此門檻。

根據聯邦衛生部數據，全美待在加護病房的新冠病患占比從9月16%增至上周40%；18至24日當周，全美已使用78%加護病房能量，而阿拉巴馬州則已用至91%。

阿拉巴馬州也已成為疫情最嚴峻的地區；庫爾曼地區醫療中心(Cullman Regional Medical Center)醫務長史密斯(William Smith)上周形容：「我們就像在滿溢的浴缸內，而且排水還堵住。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)