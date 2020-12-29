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蘋果輸版權官司 沒告贏開發「虛擬iPhone」的資安業者

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司29日輸掉控告「虛擬iPhone」開發商Corellium的版權官司。(美聯社)
蘋果公司29日輸掉控告「虛擬iPhone」開發商Corellium的版權官司。(美聯社)

生產iPhone智慧手機的蘋果公司（Apple）周二（29日）出乎意料輸掉一場版權官司。

蘋果去年控告Corellium公司，未經允許即複製其作業系統、圖形使用者介面和裝置的其他屬性，以協助找出iPhone作業系統程式漏洞作為掩護，將資訊「在公開市場賣給最高競價者」。

佛州地方法院法官Rodney Smith周二裁決，Corellium的行為屬於版權法例外情況，「為iOS創造一個新的虛擬平台，並增添蘋果iOS裝置沒有的功能」。Corellium虛擬產品用於桌上電腦，不能打電話、發送文字訊息、取用iTunes或其他iPhone能做的事，被認定為旨在協助iPhone用戶改善安全性的研究工具，該公司並未另行創造出一個競爭產品。

蘋果有自己的「懸賞方案」，提供獎勵給找出其程式漏洞的「白帽駭客」，但堅稱Corellium行徑超過合法範圍。

Corellium則表示，客戶是政府機關、金融機構和資安研究人員，指控蘋果試圖控制安全研究，限制大眾了解其弱點。法院文件顯示，蘋果2018年曾想併購Corellium，但雙方沒談攏價格。蘋果隔年提告。

法官Smith說：「紀錄裡有證據支持Corellium的立場，它的產品是為了資安研究。而且，如果蘋果成功併購該公司，蘋果自己也會使用這項產品來進行內部測試。」

根據華盛頓郵報，蘋果這樣的大公司，往年打類似的版權官司都能勝訴，法官的裁決讓部分律師感到意外。

但Smith表示，Corellium有可能仍違反數位千禧年著作權法（DMCA），暫未駁回蘋果在這方面的請求。他下令兩造在1月11日前提出現況報告，再做進一步決定。

蘋果 iPhone 資安

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