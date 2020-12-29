擠下12年霸主歐巴馬 川普登全美最受景仰男性

蓋洛普每年都在年終公布年度最受景仰人物調查，去年和歐巴馬並列首位的川普，今年以18%的提及率擠下多年霸主歐巴馬，成為2020年全美最受景仰人物。(美聯社)

一項針對美國 人景仰人物民調顯示，美國總統川普擊敗連續12年稱霸的前美國總統歐巴馬 ，獨占鰲頭，成為最受美國人景仰男性。最受景仰的女性則由歐巴馬夫人蜜雪兒蟬聯。

美國蓋洛普民意測驗中心（Gallup）每年都在年終公布年度最受景仰人物調查。去年和歐巴馬（Barack Obama）並列首位的川普，今年以18%的提及率擠下多年霸主歐巴馬，成為2020年全美最受景仰人物。

已經蟬聯12年的歐巴馬今年以15%屈居第2，即將在1月20日宣誓就任美國第46任總統的民主黨 總統當選人拜登（Joe Biden）則有6%的提及率。

有3%受訪者提及傳染病專家、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci），羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）也有2%。

電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、美國民主黨聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）與達賴喇嘛（Dalai Lama）也都有1%的提及率。

女性方面，蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）以10%的提及率，連續第3年獲得最受景仰女性。副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）以6%緊追在後，現任第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）以4%落居第3 。

提及率在前10的女性尚有影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）、民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）、英國女王伊麗莎白二世、新任最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）與瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。

這項調查是在12月1日至17日，針對1018位居住在全美的18歲以上成年人進行。調查的誤差範圍為正負4% 。