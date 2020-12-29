我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美出現首起英國變種病毒確診病例 無旅行紀錄

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

PPP雖免除貸款 各州仍須課稅

張大仁
國稅局雖豁免PPP貸款，但各州規定不同。（路透）
國稅局雖豁免PPP貸款，但各州規定不同。（路透）

儘管聯邦新冠紓困法案解決了可獲可免除貸款(forgivable loan)的小型企業的擔憂，但這些企業仍可能面臨稅收打擊，主要來自州政府。

新的紓困法案除了向美國家庭支付現金支票，並為失業者提供300元的提振，還以薪資保護計畫(PPP)提供的第二筆可免除貸款協助陷入困境的小企業。

通常，如果至少60%的獲利用於工資支出，則借款人就具有獲得PPP貸款免除的資格。低於60%則可能會得到部分貸款免除。

未遭免除的貸款必須償還，利率為1%。

國會還解決了紓困法案中的一個長期問題：它允許PPP借款人就其免除貸款所涵蓋的支出申請稅負減免；財政部和國稅局(IRS)之前表示此舉將構成「兩度徵稅」，因為免除貸款是免稅的。

但小型企業先別急著慶祝。

未決的年底稅務申報問題開始出現，包括以下事實：各州可能阻止PPP借款人要求扣除州稅收申報表上的扣除額或貸款餘額免稅。

Tax Foundation州級稅務副總裁沃爾恰克(Jared Walczak)說，「不確定性仍然存在，許多州尚未闡明其立場。」

當涉及稅務申報時，聯邦規定只是其中一部分。各州對《國內稅收法》(Internal Revenue Code)的作法不同，包括是否採行聯邦法律的修正。

像是新澤西州在內的部分州，在確定收入時依據其自有規則。其他州則依所謂的靜態或滾動基礎上遵守聯邦法規。

在靜態基礎上，各州從特定日期開始遵守聯邦法規。在滾動基礎上，在法規修正時同步採用。

這些差異可能導致小型企業申報聯邦所得稅收入與州級申報之間出現差異。

這也意味著各州在解釋新冠紓困措施時可能採取不同的論點，包括可能不允許PPP免除貸款免稅或阻止扣除與PPP相關稅項。

各州不遵守聯邦法規的另一個誘因是：由於疫情導致裁員和企業關門，州銷售稅和所得稅收入下降。

鳳凰城Thomas, Zollars & Lynch法律事務所合夥人兼註冊會計師、Kaplan Financial Education講師佐拉爾斯(Ed Zollars)說：「如果某州真的為錢所困，它們就可能採取相關步驟。」「如果想籌集資金，就尋找不違反聯邦規定的作法。」

目前，根據州法律，加州不允許扣除經PPP免除貸款支付的費用。當地企業將不得不減少州級稅表扣除額。

北卡羅來納州將可免除的PPP貸款排除在應稅收入之外，但企業主無法扣除這些費用。

其他州如何執行還有待觀察，這將是小型企業在年終擬訂報稅計畫時帶來麻煩。

對於企業主而言，情況變得更加複雜，即使繼續申請延後申報並等待狀態進一步明朗化，他們仍須評估需繳納的稅款。

註冊會計師兼加州San Luis Obispo的Elemental Wealth Advisors負責人赫倫(Dan Herron)說：「只能等待各州告訴我們它們要做什麼。」「許多人寧願延後申報，然後在知道自己該繳多少稅款之後再支付，這些錢對他們的生意來說就是現金。」

貸款 紓困 加州

上一則

拜登：美國疫苗施打進度嚴重落後 最壞情況還在前面

下一則

美航明年初班表持續減半 對沖基金促英特爾慎思戰略

延伸閱讀

繼最高法院後 上訴法院也判葛謨宗教限聚令違憲

繼最高法院後 上訴法院也判葛謨宗教限聚令違憲
新僑中心行政主任：紓困金應盡快、有系統發放

新僑中心行政主任：紓困金應盡快、有系統發放
葛謨簽行政令 州級官員凍薪

葛謨簽行政令 州級官員凍薪

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

熱門新聞

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
聯邦眾院議員今天通過總統川普把個人紓困金額提高至2000美元的要求，並將此前途未卜的法案送交共和黨占多數的參議院。(美聯社)

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

2020-12-28 19:17
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

2020-12-25 17:54
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲
600元紓困支票 財政部本周開始寄出

600元紓困支票 財政部本周開始寄出