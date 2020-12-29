PPP雖免除貸款 各州仍須課稅

國稅局雖豁免PPP貸款，但各州規定不同。（路透）

儘管聯邦新冠紓困 法案解決了可獲可免除貸款 (forgivable loan)的小型企業的擔憂，但這些企業仍可能面臨稅收打擊，主要來自州政府。

新的紓困法案除了向美國家庭支付現金支票，並為失業者提供300元的提振，還以薪資保護計畫(PPP)提供的第二筆可免除貸款協助陷入困境的小企業。

通常，如果至少60%的獲利用於工資支出，則借款人就具有獲得PPP貸款免除的資格。低於60%則可能會得到部分貸款免除。

未遭免除的貸款必須償還，利率為1%。

國會還解決了紓困法案中的一個長期問題：它允許PPP借款人就其免除貸款所涵蓋的支出申請稅負減免；財政部和國稅局(IRS)之前表示此舉將構成「兩度徵稅」，因為免除貸款是免稅的。

但小型企業先別急著慶祝。

未決的年底稅務申報問題開始出現，包括以下事實：各州可能阻止PPP借款人要求扣除州稅收申報表上的扣除額或貸款餘額免稅。

Tax Foundation州級稅務副總裁沃爾恰克(Jared Walczak)說，「不確定性仍然存在，許多州尚未闡明其立場。」

當涉及稅務申報時，聯邦規定只是其中一部分。各州對《國內稅收法》(Internal Revenue Code)的作法不同，包括是否採行聯邦法律的修正。

像是新澤西州在內的部分州，在確定收入時依據其自有規則。其他州則依所謂的靜態或滾動基礎上遵守聯邦法規。

在靜態基礎上，各州從特定日期開始遵守聯邦法規。在滾動基礎上，在法規修正時同步採用。

這些差異可能導致小型企業申報聯邦所得稅收入與州級申報之間出現差異。

這也意味著各州在解釋新冠紓困措施時可能採取不同的論點，包括可能不允許PPP免除貸款免稅或阻止扣除與PPP相關稅項。

各州不遵守聯邦法規的另一個誘因是：由於疫情導致裁員和企業關門，州銷售稅和所得稅收入下降。

鳳凰城Thomas, Zollars & Lynch法律事務所合夥人兼註冊會計師、Kaplan Financial Education講師佐拉爾斯(Ed Zollars)說：「如果某州真的為錢所困，它們就可能採取相關步驟。」「如果想籌集資金，就尋找不違反聯邦規定的作法。」

目前，根據州法律，加州 不允許扣除經PPP免除貸款支付的費用。當地企業將不得不減少州級稅表扣除額。

北卡羅來納州將可免除的PPP貸款排除在應稅收入之外，但企業主無法扣除這些費用。

其他州如何執行還有待觀察，這將是小型企業在年終擬訂報稅計畫時帶來麻煩。

對於企業主而言，情況變得更加複雜，即使繼續申請延後申報並等待狀態進一步明朗化，他們仍須評估需繳納的稅款。

註冊會計師兼加州San Luis Obispo的Elemental Wealth Advisors負責人赫倫(Dan Herron)說：「只能等待各州告訴我們它們要做什麼。」「許多人寧願延後申報，然後在知道自己該繳多少稅款之後再支付，這些錢對他們的生意來說就是現金。」