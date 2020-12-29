影／白男超商內對非裔男狂嗆「黑鬼」 遭暴打一頓求饒

俄亥俄州一名在超商中排隊結帳的白人男子，無端對身後的非裔男子辱罵叫囂，後遭到暴打。(截自推特)

近日社群網站推特 (Twitter)上瘋傳一段影片，俄亥俄州 一處便利商店內，一名排隊結帳的白人男子無端對身後的非裔 男子叫囂，甚至多次使用帶有種族歧視的字眼「黑鬼」(N-word，又譯「N字」)，最終遭該名非裔男子暴打一頓，引來網友一片讚聲。

影片中白人男子不斷辱罵非裔男子，除了多次使用「N字」，也以極為不雅、性騷擾的字眼影射將和非裔男子的母親發生性關係。白人男子所言極盡挑釁，接著又一副若無其事、無所畏懼地向非裔男炫耀，向他喊著「打哪來的」，還不打自招地說出自己住的地方。

白人男子一番鋪天蓋地的叫罵持續約45秒後，非裔男子已按捺不住怒火，拿起飲料鋁罐直視白人男子，但白人男子似乎沒意識到自己即將大難臨頭，還把臉湊上前挑釁地說：「喔，你要拿那個砸我嗎？」

果不其然，非裔男冷不防地朝白人男子臉上砸下去；白人男子回過神，準備向非裔男回擊，沒想到非裔男將他輕而易舉地壓制在地，接著往他頭上暴打數拳，一邊喊著：「你他X的再講啊！你再講啊！」

白人男子在地上被痛毆一頓且動彈不得，非裔男持續壓制著他：「你夠了嗎？」，他才唯唯諾諾地回答：「夠了，夠了」；一旁錄影的女子也對非裔男表達支持：「我不怪你，老兄。」

影片於24日平安夜晚間上傳，至今已累積超過180萬次觀看；據當地媒體Chronicle Telegram報導，衝突發生在俄州伊利里亞市(Elyria)的OK便利商店，確切事發時間仍不得而知，並無人通報警方。

推特網友們大多對挑釁的白人嗤之以鼻，並讚賞非裔男的行為，寫下「這就是當你自由使用N字的後果」等留言；但也有人持不同觀點，一名網友寫道：「有些人覺得沒什麼，當你們的歌曲充滿N字時，要知道就是會有人模仿」。