我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／白男超商內對非裔男狂嗆「黑鬼」 遭暴打一頓求饒

川普簽紓困案及疫苗等利多加持 美股早盤再創新高

影／白男超商內對非裔男狂嗆「黑鬼」 遭暴打一頓求饒

編譯林梅婕／綜合29日電
俄亥俄州一名在超商中排隊結帳的白人男子，無端對身後的非裔男子辱罵叫囂，後遭到暴打。(截自推特)
俄亥俄州一名在超商中排隊結帳的白人男子，無端對身後的非裔男子辱罵叫囂，後遭到暴打。(截自推特)

近日社群網站推特(Twitter)上瘋傳一段影片，俄亥俄州一處便利商店內，一名排隊結帳的白人男子無端對身後的非裔男子叫囂，甚至多次使用帶有種族歧視的字眼「黑鬼」(N-word，又譯「N字」)，最終遭該名非裔男子暴打一頓，引來網友一片讚聲。

影片中白人男子不斷辱罵非裔男子，除了多次使用「N字」，也以極為不雅、性騷擾的字眼影射將和非裔男子的母親發生性關係。白人男子所言極盡挑釁，接著又一副若無其事、無所畏懼地向非裔男炫耀，向他喊著「打哪來的」，還不打自招地說出自己住的地方。

白人男子一番鋪天蓋地的叫罵持續約45秒後，非裔男子已按捺不住怒火，拿起飲料鋁罐直視白人男子，但白人男子似乎沒意識到自己即將大難臨頭，還把臉湊上前挑釁地說：「喔，你要拿那個砸我嗎？」

果不其然，非裔男冷不防地朝白人男子臉上砸下去；白人男子回過神，準備向非裔男回擊，沒想到非裔男將他輕而易舉地壓制在地，接著往他頭上暴打數拳，一邊喊著：「你他X的再講啊！你再講啊！」

白人男子在地上被痛毆一頓且動彈不得，非裔男持續壓制著他：「你夠了嗎？」，他才唯唯諾諾地回答：「夠了，夠了」；一旁錄影的女子也對非裔男表達支持：「我不怪你，老兄。」

影片於24日平安夜晚間上傳，至今已累積超過180萬次觀看；據當地媒體Chronicle Telegram報導，衝突發生在俄州伊利里亞市(Elyria)的OK便利商店，確切事發時間仍不得而知，並無人通報警方。

推特網友們大多對挑釁的白人嗤之以鼻，並讚賞非裔男的行為，寫下「這就是當你自由使用N字的後果」等留言；但也有人持不同觀點，一名網友寫道：「有些人覺得沒什麼，當你們的歌曲充滿N字時，要知道就是會有人模仿」。

非裔 俄亥俄州 推特

上一則

亞馬遜這塊業務的成長速度比零售更亮眼 與Google搶市

下一則

美10月房價漲近8% 創6年新高

延伸閱讀

新冠年衝擊大 科技業贏家輸家兩樣情

新冠年衝擊大 科技業贏家輸家兩樣情
華女檢舉他人未戴口罩 被對方尾隨要她滾回中國

華女檢舉他人未戴口罩 被對方尾隨要她滾回中國
追蹤人數歸零！拜登不繼承川普用的總統官方推特帳號

追蹤人數歸零！拜登不繼承川普用的總統官方推特帳號
地鐵無故刺傷2耆老 布朗士兇嫌被訴恐囚25年

地鐵無故刺傷2耆老 布朗士兇嫌被訴恐囚25年

熱門新聞

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
聯邦眾院議員今天通過總統川普把個人紓困金額提高至2000美元的要求，並將此前途未卜的法案送交共和黨占多數的參議院。(美聯社)

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

2020-12-28 19:17
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

2020-12-25 17:54
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲