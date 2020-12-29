亞馬遜這塊業務的成長速度比零售更亮眼 與Google搶市

受惠於疫情， 亞馬遜廣告業務快速成長。路透

疫情推動網購潮，亞馬遜 （Amazon）本季營收 可望首次突破1,000億美元 大關，有一項外界忽略的業務尤其表現突出：廣告。

當愈來愈多商家擠入亞馬遜市集的同時，希望獲取注意力的品牌正砸錢不手軟地在亞馬遜上買廣告。

因此，亞馬遜旗下幾全由廣告業務組成的「其他」部門，成長速度比零售、雲端運算、Prime付費入會等部門都要快。

根據金融資訊服務商FactSet，亞馬遜「其他」部門2020年營收將達210億美元，比一年前大增47%。驚人增速正協助亞馬遜蠶食線上廣告覇主Google的市場。

eMarketer分析師Andrew Lipsman說：「外界未充分理解亞馬遜正在創造的廣告業務有多大。」

亞馬遜提供廣告商無法抗拒的資訊：他們在封閉系統裡花費的每一塊錢有何效用，以及20多年來消費者的實際購買習慣，而非僅僅消費者瀏覽網頁的習慣。

全球最大廣告傳播集團WPP有個部門，Amazon Center of Excellence，專為如何利用亞馬遜平台提供諮詢，部門負責人Eric Heller指出，多份研究顯示，消費者愈來愈常直接上亞馬遜網站搜尋產品，然後購買。這種行為驅動亞馬遜泰半廣告營收--廣告主會競標搶奪顯著位置，以吸引亞馬遜每月逾2億訪客的目光。

提供管理軟體給第三方賣家的JungleScout說，最讓人豔羨的搜尋，例如「降噪耳機」，有時每次點擊可賣到7美元，不管產品最後是否賣出都要付費。

根據電子商務研究業者Marketplace Pulse，平均而言，每點擊10次有略高於1次的機率能成功出售商品。

亞馬遜也能吸引到不在它的網站銷售產品的品牌，例如車廠和保險公司，他們的目的是利用亞馬遜提供的消費數據精準找到目標客群。例如採購嬰兒服飾的買家可能需要一輛新房車。

亞馬遜已告知投資人，2021年起，顯示廣告除主要網站之外還將刊登到遊戲串流平台Twitch，或透過Kindle閱讀器和Fire平板等其他裝置現身。