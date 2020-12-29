克魯曼：2020年雷根主義滅亡 但殭屍版繼續橫行

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 總統川普27日終於簽署經濟紓困 法案，讓數百萬戶家庭能再領幾個月的失業救濟金，不僅丟飯碗的人鬆口氣，美國股市也報以漲聲。高盛日前也調高2021年經濟成長預測。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄撰文說，時至年尾，情勢再次驗證美國早在春季就該學到的教訓：在危機時期，政府援助受苦民眾不僅對接受紓困者是好事，對整個國家也有益。

換言之，克魯曼宣稱：2020是雷根主義（Reaganism）滅亡的一年。

克魯曼解釋，所謂「雷根主義」不只是指巫毒經濟學（voodoo economics），即宣稱減稅有魔力可解決所有問題的邪說。畢竟只有少數人對這種論調信以為真，包括「一小撮江湖術士和怪人，外加整個共和黨」。

克魯曼說的「雷根主義」，指的是更廣泛的信念——以為對困頓者提供援助總是會產生反效果；以為改善一般人生活的唯一方法是讓富人更富，然後等待利益如水涓滴而下，讓普羅大眾都能雨露均霑。

2020年新冠肺炎疫情襲擊美國時，仍有一些人宣揚這種「涓滴而下」的政策。例如，川普就一再鼓吹調降薪資稅（payroll tax），但顧名思義，降低薪資稅根本無法直接幫助失去工作的人。

又如，最新的復甦方案的確包含一項數十億美元的商業餐費抵減稅的優惠，好像含三杯馬丁尼的午餐是澆除疫情憂愁的解方似的。

克魯曼指出，已故美國前總統雷根還有句名言，就是英語中最可怕的話是「我來自政府，來幫助你」，而這種對援助民眾的敵意至今猶存。儘管證據明明擺在眼前，一些政治人物和經濟學家仍堅稱，援助失業勞工其實會導致失業，理由是發救濟金會造成勞工即使有工作機會也不願做。

然而，整體而言，2020年美國政府在封鎖抗疫期間的經濟政策反應相當不錯。發救濟金給失業勞工，以及對企業的貸款若用來留住員工可免償還，實施這些措施緩和了民眾痛苦。直接發支票給大多數成年人，儘管政策瞄準度不是最佳，也提高了個人所得。

克魯曼說，這種種「大政府」干預行動奏效。封鎖抗疫一度消滅了2,200萬個工作，但在政府持續提供紓困期間，貧窮不升反降。

也未見到明顯副作用。毫無跡象顯示協助失業者會造成他們有工作機會也不願接。 美國4月至7月就業人數暴增，期間有900萬人重返職場，就在加發失業津貼仍在實施之際。

政府大量舉債也未如赤字謾罵者預言那般產生嚴重後果。利率仍低，通膨仍靜悄悄。

政府確實來幫忙了，只不過問題出在太快切斷援助。在新冠肺炎疫情仍在肆虐時，緊急援助應持續實施才對。所幸在延宕多月後，兩黨議員願意推動第二輪紓困案，而川普也終於簽署法案。

克魯曼認為，2020年提供的一些援助計畫，即使在民眾普遍接種疫苗後，仍應繼續實施。畢竟春季學到一個教訓：經費充足的政府紓困計畫可大幅降低貧窮。 這個教訓何必在疫情平息後就遺忘？

要注意的是，克魯曼雖說「雷根主義」在2020年滅亡，不表示遺毒從此消失。他形容巫毒經濟學在現代共和黨觀念中「根深柢固」，而且「對尋求減稅的富豪捐獻者太有用了」。反對援助失業者和窮人的心態，深植於摻雜著種族敵意的菁英主義之中，也因此，未來所謂「減稅的魔力」和「福利國的罪惡」論調仍將不絕於耳。

但克魯曼說，未來殘餘的將是「殭屍雷根主義」（zombie Reaganism） —這種殭屍即使遭遇現實也不會見光死，持續蹣跚而行，並吞食政治人物的腦。

總之，2020年的教訓是：在危機時期，政府可做許多事改善民眾生活。最可怕的不是來幫你的政府，而是拒絕善盡職責的政府。