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悲慟！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲

楊雪蘭一生精彩 帶領別克進中國 與貝聿銘等創辦百人會

編譯陳韻涵／綜合28日電
「百人會」創始人楊雪蘭癌逝，享壽85歲。（家屬提供）
「百人會」創始人楊雪蘭癌逝，享壽85歲。（家屬提供）

美籍華人組織「百人會」(Committee of 100)創始人楊雪蘭(Shirley Young)26日因為乳癌病逝曼哈頓一間醫院，享壽85歲。

楊雪蘭是華裔企業家、社會活動活躍人士，曾任美中文化協會主席，並於1988年至2000年擔任美國通用汽車(General Motors)公司全球副總裁，領導別克(Buick)進入中國市場。

她曾擔任多家著名大企業的董事，包括美國商業銀行(Bank of America)和賽富時(Salesforce)，且曾獲提名為紐約證交所(NYSE)副主席。在她的職業生涯中，經常是男性為主的決策會議室中，唯一的女性。

楊雪蘭1990年與建築師貝聿銘(Ieoh Ming Pei)、大提琴家馬友友(Yo-Yo Ma)等知名美籍華人一同創辦「百人會」並擔任首任會長。

楊雪蘭與馬友友及中國鋼琴家郎朗(Lang Lang)交情甚篤，攜手推廣美中藝術交流。

楊雪蘭積極在美中因為貿易戰而關係緊張之際，扮演和解與促進雙方了解的圓滑要角；她2018年曾告訴中國官方媒體「新華社」，「我們必須攜手合作，考量密不可分的關係和全球化，不能合作是很荒謬的。」

楊雪蘭19355月25日出生於上海，父親楊光泩(Clarence Kuangson Young)是外交官，母親是天津企業家二代嚴幼韻(Juliana Yen)，排行家中老二；嚴幼韻是嚴氏三姐妹的么妹，她在循道宗(Methodist)傳教士經營的學校受教。

楊家1930年代跟隨擔任外交官的父親移居巴黎，並在1940年代轉往菲律賓馬尼拉；1942年，馬尼拉被日軍攻占後，楊光泩被日軍殺害。

楊雪蘭2003年受訪，憶述一家人用早膳時，日軍破門而入逮捕父親的情景。她說：「我想父親早有預感(士兵會來抓他)，他走進臥室，拿了行李箱便離開。」

二戰結束後，嚴幼韻帶著三個孩子赴紐約定居；嚴幼韻曾為顧維鈞的長期情婦，1959年才結婚扶正。

楊雪蘭的求學過程歷經艾波特學院(Abbot Academy)、衛斯理學院(Wellesley College)，1955年取得經濟學學位，隨後考進紐約大學(NYU)經濟系。

她先踏入廣告界，在葛瑞廣告(Grey Advertising)任職25年，1988年離職時已為該公司副總裁。

1988年，她進入通用汽車公司出任拓展消費者市場的副總裁，這是當時的通用汽車極為罕見的高層人事安排；1996年至1999年負責通用對中國的戰略發展，退休後仍持續擔任顧問。

楊雪蘭曾有兩段婚姻，都以離婚收場，對象分別是電腦軟體顧問薛杰(George Hsieh)和福特汽車執行長克蘭道爾(Norman Krandal)，她身後留下三個兒子和七名孫子。

中國 汽車 紐約大學

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