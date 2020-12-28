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拜登選後首提「美中競爭」 要確保中方為違規行為負責

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統當選人拜登在當選後首度主動提到「美中競爭」。(Getty Images)
美國總統當選人拜登在當選後首度主動提到「美中競爭」。(Getty Images)

美國總統當選人拜登28日表示，重建全面的外交政策與國家安全手段將是新政府的重要挑戰；拜登在當選後首度主動提到「美中競爭」，他說，要確保中國為貿易、科技與人權領域的違規負起責任。

拜登選前曾說，對美國來說，俄羅斯是最大威脅，中國是最大競爭者；總統選舉結束之後，拜登的當選演說，將重心放在治癒並團結美國，若提到外交政策則多談美國要重建與盟友關係和世界領導地位。

距離就任總統僅3周，拜登在與國安團隊開會結束後，發表全國演說；這是拜登在選後首度主動談論「美中競爭」，他本月1日接受紐時專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）專訪時，曾回應中國的問題，當時他說，上任後將維持現任總統川普對中施加的關稅和達成的貿易協議，不會立即採取動作，不會自我設限。

拜登表示，將形塑美國外交與重建盟友關係，很多事情並非美國能獨力完成，例如氣候變遷、疫情大流行，與美中競爭。

拜登表示，要讓中國為其貿易違規、技術濫用、侵害人權和其他方面的作法，負起責任；在關乎美中關係的議題上，例如保護美國勞工、智慧財產和環境的貿易與經濟計畫，例如確保印太地區的安全繁榮，例如為人權而戰。

拜登表示，與理念相近國家合作，將讓美國更為強大，與共享世界未來願景的其他國家合作，擴大外交政策效果，才是聰明有效的美國領導力。

拜登表示，美國占全球經濟近25%，聯合民主夥伴運用經濟槓桿，能發揮超過兩倍的效果。

拜登提到，在他與國安團隊討論過程中，談到俄羅斯與中國大陸的不同挑戰，美國應形塑更有利的位置去面對挑戰，包括現代化國防政策優先順序，比起為了曾經的威脅持續過度投資，美國應強化抵禦侵略的能力。

拜登提到網路威脅，並以美國近日面臨的大規模網路攻擊為例（多家美國媒體報導，疑似俄羅斯駭客透過美國資訊科技公司SolarWinds的軟體所為）。拜登表示，政府仍在了解SolarWinds的攻擊範圍和已暴露的漏洞，需要補救並強化抵禦能力，這是兩黨共識與合作項目。

拜登說，政權交接團隊需要全盤了解美軍在全球布局，與足以威懾敵人的行動，也需要全盤理解國防部的預算部署，避免敵人藉機滋事。

拜登說，過去一個月來展開許多政權交接工作，有的推行順利，但在國防部碰上來自領導階層與預算管理辦公室的阻礙，現在，他們得不到所有需要的訊息，「這是完全不負責任。」

拜登 美國 中國

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