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川普簽紓困案 股指躍創新高

聯邦法官阻禁用TikTok 美司法部提上訴

環保署訂定飛機溫室排放標準 Novavax恢復疫苗後期研發

記者張大仁／整理

財經簡訊

賭旅遊復甦 小摩收購信用卡業務

摩根大通(JPMorgan Chase)已同意收購最大的第三方信用卡會員計畫營運商之一，以押注新冠病毒大流行消退後，休閒旅遊會急劇反彈。知情人士透露，該行同意收購位於康州Stamford的私營企業cxLoyalty Group的技術平台、旅行社、禮品卡和積分業務，吸收3100名員工中的半數，並與自有零售業結合。收購金額不詳。

劇院和網路同映新片 成果不錯

AT&T旗下WarnerMedia在聖誕節當天首播《神力女超人1984》，這是首部實驗性在影院和HBO Max上同步上映的電影，結果創下疫情期間新片上映票房紀錄，美加票房收入達1670萬元。而在串流媒體方面，WarnerMedia沒有提供確切數字，只說將近半數HBO Max訂戶收看了這部電影。

禁售期將屆 Lemonade股價暴跌

網路保險公司Lemonade股價暴跌13.94%，因該公司內部人士股票禁售期將於29日結束。Lemonade一直是今年上市表現最好的個股之一，股價較7月IPO發行價飆升超過300%。 但是，大約有4400萬股將自29日起解除禁售，交易者正為潛在的波動做好準備。

脫離SAP Qualtrics擬IPO

2年前IPO前夕被SAP收購的雲端軟體供應商Qualtrics，這回是真的要掛牌上市了。該公司向SEC提交文件，申請以獨立公司上市，發行價在每股20至24元間，使其估值達到120億至144億元間，高於SAP當初支付的80億元。Qualtrics將在那斯達克交易，股票代碼為「XM」。

環保署訂定飛機溫室排放標準

美國環保署(EPA)宣布已完成史上第一個管制飛機溫室氣體排放的標準，其適用於民航機和大型公務機的新要求，將使美國與2016年設定的國際標準一致。EPA在7月表示，研擬中的規定要求適用於2020年1月之前的新型設計以及生產中的飛機，或2028年起備有修正後型號認證的飛機。

Novavax在美恢復疫苗後期研發

藥物開發人員表示，在因擴大製造程序方面遇到問題而延後2次試驗後，Novavax已在美國展開對實驗性新冠病毒疫苗的大型後期研究，將在美國和墨西哥約115個地點招募多達3萬名志願者，其中三分之二相隔21天接受第二劑注射，其餘則接受安慰劑治療。試驗的中期數據預計在2021年第1季發表。

蘋果自駕車 名分析師潑冷水

《路透》報導蘋果有意推出自有電動自駕車，讓為自駕車製造零件的個股價格飆升。但天風國際分析師郭明錤警告，炒作純粹是出於猜測其中某些公司可能會為蘋果汽車提供零件。他認為蘋果汽車最快也要等到2028年以後才會推出，最快也要2025年，因蘋果在人工智慧方面落後太多，無法推出具競爭力的無人車。

自駕車 蘋果 美國

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貼近消費者 零售業CEO女力當道

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