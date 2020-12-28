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貼近消費者 零售業CEO女力當道

記者張大仁／綜合報導

當11月下旬宣布霍巴特(Lauren Hobart)將於2021年初接任迪克體育用品公司(Dick’s Sporting Goods)CEO一職時，美國企業達到職場包容性的另一個重要里程碑，而且大多是零售業

霍巴特將於2月接替現任迪克CEO史塔克(Ed Stack)的職位，讓《財富》500強女性CEO達到創紀錄的41位。其中10人是零售業。

招聘顧問指出，面向消費者的企業逐漸意識到，它們需要一位了解美國消費者的高階領導，而且大多數家庭作出購買決策的人通常都是女性。

其他女性主管包括科爾(Kohl’s)CEO加斯(Michelle Gass)、Gap CEO辛加爾(Sonia Syngal)、百思買CEO巴里(Corie Barry)，以及即將在2月1日接替梅洛(Larry Merlo)的CVS Health CEO林奇(Karen Lynch)。

推動職場女權的Catalyst CEO哈里頓(Lorraine Hariton)說：「這絕對是潮流趨勢。」「越來越多企業正在試圖直接回應客戶。」

哈里頓說：「在很多例子中，某人要成為一家財富500強企業的CEO，必須在組織中不斷發展。」以百思買的巴里為例。她於1999年加入這家電子零售商，並晉升為財務長，擔任該職位4年多，然後於2019年6月成為CEO。

隨著電商快速發展重塑產業，許多零售商面臨劇變，這也為一些公司提供可以改變現狀並選擇女性CEO的機會。所謂的「玻璃懸崖」不算是新現象，它指的是婦女在危機或低迷時期擔任領導職務。

哈里頓說，「零售業也發生很多變化。」一些公司可能希望「從外部引入具不同觀的新血」。「女性往往在社交上擁有更多同理心和更多協調能力，這是真正重要的人際交往能力。」

彭尼(J.C. Penney)CEO索爾陶(Jill Soltau)於2018年上任，這家陷入困境的百貨連鎖店連續數季虧損，並關閉數百家店面。她正處於讓彭尼擺脫第11章破產保護的境地。為了取得成功，她需要在服裝銷售下降的同時吸引購物者重回店面購買服裝。

不過，根據AlixPartners消費產品業務執行董事史蒂芬森(Elizabeth Stephenson)的說法，在任命一些CEO之際，這些企業只是在尋找那些多年來一路晉升具有領導才華的女性。

她說：「隨著時間演進，以良好經驗晉升女性主管的認知已經確立。」「而且我認為良性循環即將到來。」

此外，為積極推動更多女性進入董事會，那斯達克本月初提交一項提案，要求在其證券交易所上市的3000多家企業提高董事會的多元化程度，至少須任命一名女性和一名少數民族或LGBTQ人士出任董事。如果該案獲得SEC批准，新規定將要求在那斯達克交易所上市的所有個股公開披露其多元性統計訊息。

根據Crist Kolder Volatility報告，零售業董事會的女性成員比例最高，為32.8%，該報告追踪史坦普500指數和財富500強公司的高管變動。 Crist Kolder發現，這項數據要比金融企業董事會中女性代表的26.5%和科技公司25.8%來得好。

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