27歲前波士頓市長助理將成為白宮通訊辦公室主任

27歲的前波士頓市長助理艾瑪萊莉( Emma Riley）被任命為新任總統拜登的通訊辦公室主任。（取自推特）

27歲的前波士頓 市長助理艾瑪萊莉( Emma Riley）已被任命為新任總統拜登 的通訊辦公室主任，即將前往白宮擔任新職。

萊莉2012年畢業於勒星頓高中，2013年在波士頓市長偉殊首次角逐市長時的競選團中實習；在北卡羅萊納州High Point 大學就讀時，曾在希拉蕊克林頓總統競選團中工作；大學畢業後回到波士頓，進入波士頓市府，擔任市長偉殊的助理，去年加入拜登競選團隊。

萊莉近日接受波士頓環球報訪問時表示，她在為偉殊工作期間，遇到了住在波士頓西洛士百利(West Roxbury)、在拜登競選團隊中負責安排拜登行程的托馬西妮(Annie Tomasini)；托馬西妮成為她的導師，並鼓勵她加入拜登競選團隊。

她說，家人是自己最好的朋友；任職電腦分析師和護士的父母親為她和弟弟提供舒適的成長環境，灌輸他們強烈的職業道德，很小的時候就教會她，並以身作則：只要相信自己，並在艱難時刻堅持不懈，就可以做任何事、達到目標。

讚揚勒星頓公校的優質教育，她說，直到進入勒星頓高中，才發現自己對政府事務的熱情；老師看到她對改變世界的興趣，幫助她了解公共政策過程及事務，讓她擴展眼界到政治和更大的世界；她說，在到波士頓市府實習之前，完全不知道政府的複雜性，以及對生活的影響。

進入波士頓市政府任職前，她前後兩次在市政府實習，她說，為市長工作，進入不同社區，豐富生活經驗、聽取許多人的故事，真是大開眼界；她說，偉殊教她許多政治知識，最重要的是告訴她：作為領導者，有責任照顧每個人，無論他們是否投票給你。

即將擔任新政府白宮辦公室運營長的托馬西妮也是啟發和影響她的貴人；她說，看到她友善又有力量的待人處事方式和完美處置事務，立下她對政治領域成功女性的定義與標竿。

除了托馬西妮、萊莉，拜登至少選定四名麻州 人參與新政府團隊；曾任歐巴馬政府國務卿的麻州前國會參議員凱瑞(John Kerry)已被選定為美國國際氣候大使；在肯東鎮(Canton)長大的前環保署負責人麥卡西(Gina McCarthy)被任命為氣候變遷議題高級顧問。

在波士頓牙買加平原和富蘭克林鎮長大、擔任拜登競選總部經理的狄倫(Jen O’Malley Dillon)將擔任副幕僚長；麻州總醫院傳染病部主管Rochelle Walensky 將任聯邦疾病防治中心(CDC)主任。