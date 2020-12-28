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1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬

貨幣基金上周湧入138億美元 三大債市重獲青睞

中央社台北28日電

投資人擔憂變種新冠病毒，加上耶誕節假期，驅使部分保守資金上週轉進貨幣型基金停泊，吸金138億美元，並同步重返債市。根據最新EPFR統計，三大主要債券型基金再度呈現全面淨流入。

安聯投信表示，歐美疫情仍嚴峻，相關雜音持續帶來干擾，加上耶誕節長假使市場交易清淡，上週市場多數資產未有明顯表現。在債券市場方面，政府公債等過去一週多微幅上漲，投資級債及高收益債小幅收跌，漲跌幅皆在1%以內。

根據最新EPFR統計，高評級的投資級企業債更是上週資金布局的主要重點，單週吸金達58.91億美元，新興市場債券基金已連續12週吸金國際資金抬愛，上週再流入32.36億美元。高收益債券也擺脫連2週失血窘境，轉為吸金13.89億美元。

摩根投信表示，以整年度來看，投資級企業債券基金依舊最獲資金青睞，今年來累計淨流入金額高達3343.72億美元，為近5年以來最大的年度吸金；高收益債券今年來累計吸金達234.64億美元，延續去年強吸金的勢頭。新興市場債券基金資金動能雖不如以往，但全年累計仍有68.43億美元的淨流入水準。

摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫分析，疫苗取得正向進展，有利全球各地普遍性的重啟經濟，因此，明年首季經濟展望的基本假設為「高於趨勢成長」，即便經濟重啟恐將帶動通膨短線上升，但通膨中長線仍將處於相對低檔。

張瑜倫表示，主要央行不會急於升息或縮減資產負債表，而是透過貨幣政策來抑制利率走勢，利率將緩步且小幅攀升，美國10年期公債殖利率於明年上半年前可望在1.0%至1.25%區間內變化。

展望明年債市投資機會，張瑜倫說明，新興市場債有望有表現，特別是具較高收益率的本地貨幣債。至於投資等級企業債的選債，由銀行所發行的債券因先前表現落後，未來較有表現空間。

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