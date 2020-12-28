我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

川普卸任拜登上台 2020陰影恐仍如影隨形

中央社 / 華盛頓28日綜合外電報導
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和2020總統大選波折，讓美國民眾生活陷入混亂。圖／美聯社
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和2020總統大選波折，讓美國民眾生活陷入混亂。圖／美聯社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和2020總統大選波折，讓美國民眾生活陷入混亂，即使川普卸任，而承諾將帶領國家療癒的拜登上台，美國民眾2021年恐也難重返過去生活常軌。

對許多美國人來說，2020年似乎是沒完沒了的一年，就像演不完的恐怖片系列，對美國的經濟、政治和社會帶來震撼。

民主黨的拜登（Joe Biden）在喊出要阻止這一切混亂後當選。拜登是老派華府政客，相信美國傳統外交，以及他所謂的「正派」作風。

拜登本月稍早，在選舉人團投票結果確定後表示：「現在是開啟新頁的時刻。」

2021年1月20日新總統入主後，白宮的氣氛將大不同。時時刻刻需索外界關注眼光的總統川普即將卸任；新主人拜登則是溫和派，他說會「降溫」處理。

然而，川普顯然無意放棄鎂光燈下的生活，或讓美國人忘掉川普政府努力激發的民族主義和民粹熱情。

川普不按牌理出牌，在大選一個多月後還拒絕承認敗選。此舉只是川普想扮演主角的另一齣大戲的一部分，這齣戲可能將在2024年總統大選進入高潮。

除了尾大不掉的川普外，拜登還面臨另一個厲害的敵人緊追在後：COVID-19。

即使疫苗已經開始施打，但COVID-19依舊致命，每天在美國奪走數千條人命。冬季結束前恐殺死更多人。

COVID-19疫苗是2020年少數的好消息之一，川普企圖把疫苗研發神速的功勞攬在自己身上。

不過，疫苗施打任務大多落在明年上台的拜登政府肩上，必須監督這波空前的物流配送流程，負責讓50州的民眾接種疫苗。

川普曾形容COVID-19是「看不見的敵人」。這個看不見的力量12月中旬以前在美國奪走超過30萬條性命，破壞川普競選連任時所傳達的美國成功和強大的訊息。

至於聲稱可以提供遭逢危機的美國人一雙安全的手的拜登，如今面臨帶領國家走向復甦的重責大任，而川普將伺機出擊，共和黨也將全力掣肘。

總統大選雖然已經落幕，但喬治亞州還有2席的聯邦參議院席次將在1月5日決選中決定，屆時參院由民主或共和黨掌控將可底定，某種程度上也決定了拜登施政能發揮的空間。

78歲的拜登說，他滿懷希望步入新時代。一如他今年8月接受民主黨提名競選時表示：「歷史將會述說，美國黑暗的這一章，將於此時此地結束。」

美國 川普 拜登

上一則

想留名青史！傳川普要讓機場以他為名

延伸閱讀

想留名青史！傳川普要讓機場以他為名

想留名青史！傳川普要讓機場以他為名
戲劇性退讓！川普簽署9000億紓困案 1人發600元

戲劇性退讓！川普簽署9000億紓困案 1人發600元
女死囚延後行刑 拜登主張廢死 執不執行？受矚目

女死囚延後行刑 拜登主張廢死 執不執行？受矚目
拜登上台 專家：將牽動美中台新三角關係

拜登上台 專家：將牽動美中台新三角關係

熱門新聞

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

2020-12-25 17:54
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認
田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅