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「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

追思「民主論壇」洪哲勝 中國民運人士悼台獨前輩

記者魏碧洲╱紐約報導
民主亞洲基金會會長洪哲勝。(取自臉書)
民主亞洲基金會會長洪哲勝。(取自臉書)

多位海外中國民主運動人士27日追過雲端會議追思本月18日病逝紐約的民主亞洲基金會會長洪哲勝，多表示這是中國民主化與增進兩岸和平瞭解的一大損失。

來自台灣台南的洪哲勝博士18日在紐約去世，享壽81歲。洪哲勝在台南成功大學畢業後，來美後1975年取得科羅拉多州大學土木工程博士，但全心海外推動台灣獨立運動，辭去高薪教職。他曾是台獨聯盟美國本部副主席，也曾和許信良合組台灣革命黨，曾是海外台獨重要輿論刊物如「望春風」、「台灣公論報」、「台獨月刊」負責人，推動台灣獨立與台灣民主化。但1989年六四天安門事件後，關注重點開始包括中國民主化，並在海外台商張凱勝大力贊助下，1998年7月，洪哲勝在紐約市設立民主亞洲基金會，創立文摘網站「民主論壇」，運作至今。

在由海外學者王丹擔任會長的「中華學人聯誼會」27日上午舉行的洪哲勝線上追思會中，多位海外中國民運人士先後追思洪哲勝與「民主論壇」在過去近20多年對海外內推進中國民主運動化的關鍵重要性。線上追思會由陳破空主持，發言者包括在台灣的前總統府無任所大使楊黃美幸、學者曾建元。在美國的胡平、王軍濤、唐元隽、張林、呂京花、張菁， 陳立群、葉寧、曾慧燕、薛偉及西澳大學陳傑學者等多人先後發言。

紐約台灣研究所所長黃再添因為台獨運動，與相識近半世紀的洪哲勝同時上了海外黑名單，不能返台。他指出洪哲勝在同輩台獨中，是少有自國家發展角度思考台灣獨立的前途，對中國民主化的關懷與付出實際行動，是除了普世價值的人道關懷外，更認為唯有中國民主化才能確保台灣的安全。當年曾捲人刺殺蔣經國行動的黃再添同時指洪哲勝更重視「願賭服輸」的政治文化，政治隊伍裡志同道合，一切公開，不要勾心鬥角，相互猜忌。

曾上黑名單的紐約台灣同鄉會前會長楊黃美幸，後返台擔任民進黨政府主掌外交領域的要職。她自台北指出當年介紹民運人士與台獨人士接觸，增進雙方瞭解，包括1985年邀請目前被關在大陸監獄的王炳章到台鄉會年會座談，在台獨內部被視為反叛出賣，飽受指責，但高瞻遠矚的洪哲勝適時支持她與中國民運接觸溝通的理念作法。

胡平指洪哲勝是海內外中國民運的最大支持者，認為大陸民主化與台灣安全息息相關，很多大陸朋友不支持台灣，但都能接受統一是一個選項、台灣有自決選擇的權力。代表中國民主黨全國委員會的王軍濤推崇洪哲勝的胸襟開闊，仁者無敵，雙方以普世價值為對話基礎，同時感受到對暴政統治的憤怒。西澳大學陳傑指出在1998到2007，中國內部民主運動，無人與問；洪哲勝透過「民主論壇」邀稿刊文方式，先後支持200多位中國國內外的民主運動人士，鼓勵中國民運。在中國多次坐牢的張林表示，他在被捕被關，走投無路情況下，透過「民主論壇」，得到很多大陸內部民主人士溫暖的聯繫，推崇洪哲勝是中國民主化學習的榜樣。 

洪哲勝於本月18日在紐約病逝，消息傳出也震驚台灣政壇，先後舉辦追思會。洪哲勝夫人洪芳枝女士也活躍紐約台僑社區，但不幸先於今年5月去世。

「民主論壇」主編洪哲勝。(取自民主論壇)
「民主論壇」主編洪哲勝。(取自民主論壇)

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