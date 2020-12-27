疫情阻礙…美今年殺人案比例上升 嫌犯戴口罩更難抓

2020年全美雖然謀殺案增加，卻因受新冠肺炎疫情影響，破案率降低。圖為今年12月11日紐約市發生的汽車撞人事件現場。(美聯社)

2020年前11個月，全美前10大城市的警局面對的殺人案，較去年同期增加近40%；不過受到新冠肺炎疫情 影響，警察 的破案率也隨之降低，其中提供資料的九個警局平均下降七個百分點，為59%。

全美殺人案件比例自1990年代起逐漸下降，卻在今年急速上升，讓刑警措手不及。疫情導致面對面偵訊更加困難，戴著口罩的嫌犯更不容易被逮捕。

謀殺案件破案的定義為嫌疑犯遭逮捕，並且交由法院起訴，或已獲充足證據，送交刑事司法體系而非警方處理。

但除疫情外，今年發生非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死，民眾對警察的信任感扣分，讓目擊證人不願與警察合作。

芝加哥警探長狄尼漢(Brendan Deenihan)表示：「當你碰上動亂加上疫情，2020成為犯罪的最佳時機。」芝城原本就頭大的幫派暴力問題，使殺人案件較去年增加55%，但破案率下滑六個百分點至46%。

在疫情初期因為居家避疫的緣故，許多殺人案件來自家暴；但到了近期，逐漸轉為幫派槍擊。

造成殺人案件在今年上升的主因，恐怕得耗時好幾年的研究才有解答。但警察初步判斷為民眾在疫情期間，面臨龐大的經濟與心理壓力所致。

此外今年受到疫情衝擊，許多監獄 將囚犯釋放，以阻止病毒在空間狹小，受刑人無法保持社交距離的監獄中擴散。警方表示，殺人案的增加多少也有些關係。不過地方官員指出，優先獲得釋放的，是非暴力罪刑入獄的犯人。

但並不是所有城市，都沒能將殺人案破案。雖然拉斯維加斯至12月2日止，殺人案件上升10%，但仍維持與去年幾乎相同的94%破案率。領導殺人和性犯罪調查的托曼(Sean Toman)表示，當中的關鍵在於與社區維持良好的關係。

賭城警局的辦案風格更有個獨特之處，若超過30天未能破案，必須將進度報告給資深刑警，並能獲得辦案方面的建議。