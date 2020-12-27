我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛生部助理部長：明年6月 可望完成全體疫苗接種

川普簽了紓困與支出法案！政府周二免關門

疫情阻礙…美今年殺人案比例上升 嫌犯戴口罩更難抓

編譯林育正／綜合27日電
2020年全美雖然謀殺案增加，卻因受新冠肺炎疫情影響，破案率降低。圖為今年12月11日紐約市發生的汽車撞人事件現場。(美聯社)
2020年全美雖然謀殺案增加，卻因受新冠肺炎疫情影響，破案率降低。圖為今年12月11日紐約市發生的汽車撞人事件現場。(美聯社)

2020年前11個月，全美前10大城市的警局面對的殺人案，較去年同期增加近40%；不過受到新冠肺炎疫情影響，警察的破案率也隨之降低，其中提供資料的九個警局平均下降七個百分點，為59%。

全美殺人案件比例自1990年代起逐漸下降，卻在今年急速上升，讓刑警措手不及。疫情導致面對面偵訊更加困難，戴著口罩的嫌犯更不容易被逮捕。

謀殺案件破案的定義為嫌疑犯遭逮捕，並且交由法院起訴，或已獲充足證據，送交刑事司法體系而非警方處理。

但除疫情外，今年發生非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死，民眾對警察的信任感扣分，讓目擊證人不願與警察合作。

芝加哥警探長狄尼漢(Brendan Deenihan)表示：「當你碰上動亂加上疫情，2020成為犯罪的最佳時機。」芝城原本就頭大的幫派暴力問題，使殺人案件較去年增加55%，但破案率下滑六個百分點至46%。

在疫情初期因為居家避疫的緣故，許多殺人案件來自家暴；但到了近期，逐漸轉為幫派槍擊。

造成殺人案件在今年上升的主因，恐怕得耗時好幾年的研究才有解答。但警察初步判斷為民眾在疫情期間，面臨龐大的經濟與心理壓力所致。

此外今年受到疫情衝擊，許多監獄將囚犯釋放，以阻止病毒在空間狹小，受刑人無法保持社交距離的監獄中擴散。警方表示，殺人案的增加多少也有些關係。不過地方官員指出，優先獲得釋放的，是非暴力罪刑入獄的犯人。

但並不是所有城市，都沒能將殺人案破案。雖然拉斯維加斯至12月2日止，殺人案件上升10%，但仍維持與去年幾乎相同的94%破案率。領導殺人和性犯罪調查的托曼(Sean Toman)表示，當中的關鍵在於與社區維持良好的關係。

賭城警局的辦案風格更有個獨特之處，若超過30天未能破案，必須將進度報告給資深刑警，並能獲得辦案方面的建議。

疫情 警察 監獄

上一則

川普簽了紓困與支出法案！政府周二免關門

延伸閱讀

聖地牙哥監獄逾400囚犯染疫 數百工作人員也被感染

聖地牙哥監獄逾400囚犯染疫 數百工作人員也被感染
華醫李旭輝獄中染新冠亡 女兒淚控：囚犯也是人

華醫李旭輝獄中染新冠亡 女兒淚控：囚犯也是人
紐約州預算不足 明春將關3監獄

紐約州預算不足 明春將關3監獄
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

熱門新聞

疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

2020-12-25 17:54
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16
美國總統川普。路透

川普簽了紓困與支出法案！政府周二免關門

2020-12-27 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普簽了紓困與支出法案！政府周二免關門

川普簽了紓困與支出法案！政府周二免關門
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡
南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人

南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？