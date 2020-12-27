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川普簽了紓困與支出法案！政府周二免關門

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

美聯邦政府若缺錢關門 會發生什麼事？

編譯洪啟原／綜合外電
川普認為發給每人600美元的紓困支票金額太少，要求加碼到每人2000美元。(美聯社)
川普認為發給每人600美元的紓困支票金額太少，要求加碼到每人2000美元。(美聯社)

美國總統川普拒絕簽署國會通過的2.3兆美元紓困與支出方案，已衝擊一項緊急失業救助計畫，並且可能導致部分聯邦政府部門29日午夜後因缺乏資金運作而關閉。

這項方案包含新冠肺炎疫情紓困金，和維持聯邦政府在會計年度例行運作的資金，規模分別為8920億美元和1.4兆美元。若川普不簽署這項法案，國會須再通過一項他願意簽署的臨時支出方案，以維持聯邦政府機構運作。

川普政府尚未說明，將採取什麼措施因應聯邦政府關門，但聯邦政府先前關閉，導致數以千計的非必要員工被迫休假，和其他員工不支薪繼續工作，包括公共安全部門的員工。

路透以下整理聯邦政府斷炊將發生什麼事。

紓困援助停擺

這項法案將提供600美元紓困支票給數百萬名經濟困頓的民眾。川普認為金額太少，要求加碼到2000美元。

發放失業救助給1400萬名民眾的紓困措施已在上周六（26日）到期，若川普簽署法案，政府就能繼續發放這項福利直到3月中。

疫苗配發

聯邦政府已購買4億劑由莫德納和輝瑞藥廠研發的新冠疫苗，足以提供2億名民眾施打，但需額外資金購買更多疫苗。

各州表示，聯邦政府已撥款3.4億美元支應運送新冠疫苗的成本，但目前資金短缺約80億美元。

健康照護

聯邦政府上一次停擺，造成美國疾病管制與預防中心（CDC）眾多員工休無薪假，這個部門是指揮防疫的重要機構。

國防軍事

國防部在上一次聯邦政府關門時持續運作。上次政府關閉的時間從2018年末到2019年初為止，總計停擺35日。

國家公園和紀念館

多數這類機構在上次政府關門時維持開放，僅部分機構關門。其他公園也維持開放，但配置的人力有限。

聯邦政府 美元 紓困金

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