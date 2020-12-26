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批川普拖延紓困法案 拜登：恐造成毀滅性後果

編譯陳韻涵／綜合26日電
總統當選人拜登警告，若川普繼續拖延且拒絕簽署紓困法，恐怕會造成「毀滅性後果」。(Getty Images)
總統當選人拜登警告，若川普繼續拖延且拒絕簽署紓困法，恐怕會造成「毀滅性後果」。(Getty Images)

參眾兩院日前通過第二波新冠肺炎紓困法案，但川普總統至26日晚間仍未簽署，更再度推文要求把600元的紓困金增加到2000元；而許多聯邦給予失業者的補助都在當天失效，總統當選人拜登26日警告，紓困法案綁維持聯邦政府運作的預算，若川普繼續拖延且拒絕簽署，恐怕會造成「毀滅性後果」。

拜登表示，數以百萬人面臨失業津貼於26日到期的痛楚；他在聲明中表示：「怠忽職守將致毀滅性後果，今日約有1000萬人將失去失業保險給付」。

共和黨議員24日反對民主黨希望根據不同家庭收入標準，各自給付定額紓困津貼的提案；拜登對此表示：「一再延宕，表示更多小企業無法挺過寒冬，他們缺乏取得生活必需品的資金，且人民將更晚拿到直接紓困補助，他們應該在疫情拖垮經濟之際，盡快取得金援。」

第二波新冠肺炎刺激法案綁著1.4兆元的政府預算案，若此案未過，政府可能在29日關門。

「未來幾天，政府預算將用罄，重要的服務和軍隊支薪面臨風險」；拜登說：「延期償付和暫緩驅逐令一周內將到期，數以百萬人可能在佳節期間被趕出門。」

川普22日曾說，兩黨經過數月磋商並於21日通過的9000億元預算案是「恥辱」，他希望把國會同意直接撥款給每個人的600元補助調高至2000元。

人在海湖莊園渡聖誕節的川普25日推文寫道：「打了很多電話，並在佛州棕櫚灣的川普國際飯店開很多會。政治人物為何只給人民600元，而不給2000元呢？這不是他們的錯，是中國的錯；給我們的國民錢！」

他26日再次推文重申：「我只是想發2000元給我們偉大的人民，而不是法案中現在寫的600元。」

向來堅定支持川普的南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)25日赴佛州與川普揮桿暢談後表示，「與總統共度一日後，我很確信，他比以往更加堅定，要調高紓困款項至每人2000元，並將挑戰通訊規範法第230條(Section 230)的大企業責任保險。」

葛理漢說：「兩者都是合理要求，我希望國會聽進去，最大贏家將會是國民。」

總統反對參眾兩院通過的法案實為罕見，川普23駁回國防授權法案(NDAA)，聖誕節後復會的議員預料推翻川普的決定；然而，國會縱然可以推翻總統的決定，川普只要拒絕簽署成案，就能以「口袋否決」(pocket veto)反制。

口袋否決是指總統或行政長官不主動行使否決權，以置之不理的方式，被動否決法案；本屆國會任期到期後，新國會將在明年1月3日開始運轉。

拜登盼於1月20日就職後提出更高額的預算惠及國民，但喬治亞州1月5日的複決攸關民主黨能否取得參院多數，以及拜登日後能否順遂推動新政。

川普 紓困金 拜登

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