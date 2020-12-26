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蒐集康復者血液樣本 科學家找到新冠抗體病毒

編譯林梅婕／綜合26日電
抗體藥物對新冠肺炎治療有重要意義；圖為科研人員在雷傑納隆藥廠的抗體藥物研發實驗室。(美聯社)
抗體藥物對新冠肺炎治療有重要意義；圖為科研人員在雷傑納隆藥廠的抗體藥物研發實驗室。(美聯社)

隨著新冠肺炎疫苗一波波釋出，政府對疫情的控制逐漸燃起希望；但事實上，自3月開始科學家們經過數周的實驗，已經找到能抑制新冠肺炎的抗體病毒，而該款抗體藥物正是川普總統10月染疫時使用的療法。

抗體由人類免疫系統生產，主要用來消除病毒，但抗體必須在染疫或注射疫苗後的幾周才能生成；類似雷傑納隆(Regeneron Pharmaceuticals Inc)藥廠所研發的抗體藥物，透過將一到兩種抗體集中濃縮的藥劑加快產生。

自疫情爆發後，科學家們就開始不斷蒐集染疫康復者的血液樣本，並在與人類有著相似免疫系統的老鼠身上進行各種實驗。

目前的抗體藥物主要以尚未接種疫苗、染疫風險較高，或在家休養、未住院治療的新冠肺炎患者，進行預防感染測試。

不同於其他在實驗室進行混合的化學藥物，抗體藥物是源自於活體細胞；研發公司過去在已感染病毒的動物身上，包括猴子、老鼠、老鼠、馬、牛和駱駝等，採集帶有抗體的活體細胞，而所有成功的抗體病毒都取自一個曾經感染新冠肺炎痊癒的個體。

參與雷傑納隆抗體藥物研發的微生物學家凱拉索斯(Christos Kyratsous)表示，許多人都曾試圖製造抗體藥物但成效都不好；「要在這一大堆失敗的實驗中找出可能成功的案例，幾乎是大海撈針」。

儘管川普曾使用雷傑納隆的抗體藥物，他的痊癒是否與該藥物的成效有關仍不得而知。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)先前已批准將雷傑納隆及禮萊藥廠(Eli Lilly)的抗體藥物用於新冠肺炎的輕症及中度患者身上。

抗體藥物的研發，對新冠肺炎治療有重要意義；圖為雷傑納隆藥廠的抗體藥物研發實驗室。...
抗體藥物的研發，對新冠肺炎治療有重要意義；圖為雷傑納隆藥廠的抗體藥物研發實驗室。(美聯社)

新冠肺炎 疫苗 疫情

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