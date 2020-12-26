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莫德納疫苗首例不良反應 波士頓醫師心悸暈眩送急診

中央社／華盛頓25日電
圖為莫德納新冠疫苗。（美聯社）
圖為莫德納新冠疫苗。（美聯社）

美國已批准輝瑞與莫德納兩款新型冠狀病毒疫苗施打，在輝瑞疫苗傳出數起嚴重過敏反應案例後，波士頓一名醫師接種莫德納疫苗誘發過敏，出現心悸、暈眩症狀送急診，幸無大礙。

「紐約時報」報導，這是首例與美國藥廠莫德納（Moderna）疫苗有關的不良反應通報。聯邦有關單位目前正調查至少6起接種完疫苗引發嚴重過敏性反應的個案，都是接種美國輝瑞（Pfizer）藥廠與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。美國這幾週已陸續施打成分類似的輝瑞&BNT、莫德納疫苗。

食品暨藥物管理局（FDA）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）已討論輝瑞&BNT疫苗引發的不良反應，但還無法確定是哪種成分引發過敏；本月稍早也有幾名英國的醫護人員在接種輝瑞&BNT疫苗後引發嚴重過敏。

這次接種完莫德納疫苗後出現不良反應者是波士頓醫學中心的老人腫瘤醫學醫師薩德札德（Hossein Sadrzadeh），他本身對貝類嚴重過敏。他接受訪問時表示，24日下午幾乎是一接種完莫德納疫苗，他就感到暈眩、心跳加速。

他表示，打完疫苗後幾分鐘，心跳就加速到每分鐘150下，約為正常值的兩倍，舌頭出現刺痛與麻痺感，不久開始飆冷汗、感覺暈眩，血壓也驟降，自己意識到這是免疫系統對疫苗排斥，這與貝類過敏引發的嚴重症狀相同。

薩德札德趕緊注射帶在身上的腎上腺素，並被用擔架抬去急診室，接受類固醇等藥物治療緩和過敏反應。4小時後他出了急診室，到隔天才感覺完全復原。

CDC已建議有嚴重過敏史的人恐不適合接種輝瑞&BNT以及莫德納疫苗。嚴重過敏性反應通常會在接觸過敏原短短幾分鐘後引發，會削弱呼吸以及造成血壓急速下降，嚴重時恐有生命危險。

包括「紐約郵報」等媒體也曾報導，田納西州查塔努加（Chattanooga）的CHI紀念醫院（CHI Memorial Hospital）護理長杜佛（Tiffany Dover）在17日在接種完輝瑞&BNT疫苗後，於醫院接受媒體聯訪暢談施打心得時突然昏厥，場面超尷尬。

杜佛當時說：「我的組員們都很興奮準備接種，因為我們全都負責照顧COVID-19患者，因此我們這組能優先打疫苗，我也知道這真的很令人…抱歉，我覺得很暈。」之後她腿一軟昏厥，由身旁的醫師扶起。

杜佛是在接種疫苗17分鐘後昏厥，不過醫院醫師認為她的昏厥應與疫苗成分無關，杜佛也說，自己有因感覺疼痛而昏厥的病史。

疫苗 過敏 美國

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