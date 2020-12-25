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響應「小費挑戰」 男星用餐留2020元小費

編譯林梅婕／綜合25日電
好萊塢魅力男星湯姆謝立克(左)在紐約市一家餐廳用餐後，留下2020元小費。圖為「警網急先鋒」影集中都是紐約市警察的祖孫三代，中為唐尼華伯格。(Getty Images)
好萊塢魅力男星湯姆謝立克(左)在紐約市一家餐廳用餐後，留下2020元小費。圖為「警網急先鋒」影集中都是紐約市警察的祖孫三代，中為唐尼華伯格。(Getty Images)

好萊塢魅力男星湯姆謝立克(Tom Selleck)響應「2020小費挑戰」(2020 Tip Challenge)，在紐約一家餐廳留下2020元的小費，並附上「希望讓2020年更好」的小紙條，為命運多舛的2020年帶來一絲曙光。

湯姆謝立克日前到曼哈頓上東城的一家義大利餐廳Elios用餐後，大方留下2020元的小費，以及一張字條寫下：「我要向我的好友唐尼華伯格(Donnie Wahlberg)致敬，他參加了小費挑戰，我也誠心地希望讓2020年變得更好。」

唐尼華伯格24日晚間在推特(Twitter)上傳湯姆謝立克留下的2020元信用卡收據及紙條的照片，他寫道：「我的電視爸爸#湯姆謝立克，慷慨的在Elios實踐他的#2020小費挑戰承諾！老爸，我愛你。雖然挑戰不是我開始的，但我很榮幸能加入。我也想謝謝今年其他曾經捐款的人，謝謝你們。」

知名影集「警網急先鋒」(Blue Bloods，又譯：警脈相承、警察世家)中，湯姆謝立克不僅擔綱重量級男主角，同時飾演唐尼華伯格的父親，兩人戲裡戲外都培養深厚的情誼。

今年1月1日唐尼華伯格的妻子珍妮麥卡錫(Jenny McCarthy)在推特上傳一張照片，為連鎖鬆餅餐廳IHOP用餐後的收據，雖然用餐金額為78.46元，但唐尼華伯格留下2020元的小費。

據稱，「2020小費挑戰」始於密西根州，一家餐廳的女服務生丹妮耶兒‧弗蘭佐尼(Danielle Franzoni)收到一位消費23元的客人留給她2020元的小費，而且還留下「新年快樂。2020年小費挑戰」的字樣。

男星湯姆謝立克在紐約市一家餐廳用餐後，留下2020元小費，並附上字條，期盼明年更...
男星湯姆謝立克在紐約市一家餐廳用餐後，留下2020元小費，並附上字條，期盼明年更好。(唐尼華伯格推特)

推特 義大利 警察

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