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疫期網購夯 退貨率高實體店三倍

編譯組／綜合報導
科羅拉多州一處Target分店的商品退換處。（美聯社）
科羅拉多州一處Target分店的商品退換處。（美聯社）

新冠疫情雖然使得零售業者的線上購物生意激增，但是因為消費者沒有實際看到、試用商品，反而導致退貨率大為增加。Forrester Research的研究發現，線上購物的退貨率達到25%，實體店家的退貨率卻只有8%，而且服飾的退貨率更直逼30%。

如同業者所說，線上購物的消費者如果不知道該買L或M，通常會兩個都買；如果不知道什麼顏色穿起來好看，那就兩種都買；如果不確定該買那一樣，那就全部都買。線上購物雖然對消費者來說很方便，但對零售業者卻很頭大。

業者表示，所有的物品售出後都會折價，時裝與配件在8至16周之間可能跌價20%至50%，因此業者的期待就是，消費者越早退貨越好，他們才能評估商品能否再賣或者乾脆丟掉。

無怪乎，類似Amazon這種大型業者就乾脆廣設退貨接收點，繼去年Kohl's宣布旗下1000家分店都可接受Amazon退貨之後，今年Whole Foods Market的500家分店也接受退貨，連UPS分店也可以免費接受退貨，不管包裝還在不在、商標還有沒有。

疫情帶來的效應兩極。Adobe Analytics推估，自11月1日至12月22日的線上購物總額較去年同期增加了32%，達到1716億元。同時間。Narvar Inc.推估今年假期的退貨量將是去年的兩倍，退貨處理成本可能高達11億元。

為了加速退貨收件速度，Walmart本周更直接宣布，Walmart.com的消費者除了可以自行退貨，還能讓FedEx免費到府收貨。而腦筋動得更快的業者乾脆請消費者連退都不必了，不合用的商品直接拋棄或轉送，它們直接送一份新的。

 類似Online Cycling Gear就是如此。77歲的自行車愛好者Dick Pirozzolo向它們賣了一件40元的運動上衣，但是收到後才發現太小，正當想要退貨時， Online Cycling Gear卻告知他不必退，它們會直接寄一件新的，外加10元的禮物卡。麻州衛斯理的Dick Pirozzolo說那當然好，他的朋友拿到禮物，他自己也有新衣，而且讓他對線上購物的信心大增。

 

疫情 零售業 Amazon

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