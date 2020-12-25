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紐約州新冠確診破90萬例 死亡逼近3萬例

記者金春香／紐約報導
要求英國旅客在登機出發前提供新冠病毒檢測陰性證明，紐約州不再孤身奮戰，CDC已擴至全美；圖為在紐約甘迺迪國際機場，來自英國的乘客走出機場大廳。(Getty Images)
要求英國旅客在登機出發前提供新冠病毒檢測陰性證明，紐約州不再孤身奮戰，CDC已擴至全美；圖為在紐約甘迺迪國際機場，來自英國的乘客走出機場大廳。(Getty Images)

紐約州府25日數據顯示，紐約新增確診1萬2446例，州內總計確診人數已超過90萬，達到90萬3716人，新增死亡122例，這已是該數字11天內第十次超過100例，總計死亡人數已達到2萬9270例。

州長葛謨(Andrew Cuomo)指出，25日已是紐約進入疫情第300天，他呼籲民眾繼續保持警惕，如今疫情正處於疫苗接種與不斷加劇的確診數字賽跑，紐約能否避免進入第二次「暫停」，取決於人們是否能繼續嚴格遵守防疫要求。

聯邦疾病防治中心(CDC)24日晚宣布從下周一(28日)起，將要求所有從英國搭乘飛機到達美國的乘客，登機前出示三天內獲得的新冠檢測陰性結果證明，葛謨25日表示，CDC的這一規定「令其聖誕願望得以實現」。

葛謨說，英國首相強生(Boris Johnson)上周宣布英國發現感染率變強70%的變異新冠病毒，紐約在獲知消息後立即採取行動，21日就已規定倫敦直飛紐約的航班，航空公司須要求乘客出示新冠檢測陰性證明才可登機，達美航空(Delta)、英國航空(British Airways)和維珍航空(Virgin Atlantic)均已同意實施，他感謝航空公司的配合。但葛謨表示，美國50個州內僅一個州頒布該要求，是無法確保美國不受變異病毒侵襲的，需要聯邦一層做出響應規定。

葛謨25日表示，他很欣慰CDC終於做出正確決定，「要求來自英國的乘客在登機前進行檢測是常識，我們不能再重覆以往的錯誤。」

CDC新規要求從英國搭乘飛機前往美國的旅客，必須在登機前72小時內(三日內)獲得陰性病毒檢測結果，登機前要出示紙質或電子報告結果，如果不提供將不被允許登機，該規定將於28日生效。

CDC還指出，3月14日總統將英國加入到旅行禁令名單以來，從英國前往美國的遊客數量已經減少90%。

葛謨表示，CDC在全美機場要求英國旅客提供病毒檢測陰性證明的規定，實現了他的聖誕...
葛謨表示，CDC在全美機場要求英國旅客提供病毒檢測陰性證明的規定，實現了他的聖誕願望。（州長辦公室提供）

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