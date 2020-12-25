我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

編譯任中原／綜合外電
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

由於新冠肺炎疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到美國南部的佛羅里達州，追求更好的生活品質與工作福利。佛州天氣溫暖、稅率低、房租較便宜，且搭機往返紐約快速又便利，重要性因而提高。

路透報導，佛州棕櫚灘郡經濟開發代理業者表示，約有30家大型金融業者正在遷往佛州南部，並將員工遷移到此地。

避險基金Elliott管理公司表示，計劃明年在佛州的西棕櫚灘開設辦公室；在新冠疫情期間，執行長波洛克就在佛州工作。

避險基金Citadel則將部分證券交易人員調往邁阿密，預料明年將在當地開設辦公室。黑石集團也計劃在邁阿密開張。

德意志銀行與摩根大通原本就在阿拉巴馬州設有批點，還有不少避險基金都在邁阿密或棕櫚灘駐點多年。高盛也在考慮將一些資產管理人員遷往佛州。

由於遠距工作與學習已經「占領」紐約，且市內的餐廳、美術館及其他場所普遍因為防疫而遭到封禁，使華爾街金融業員工不再排斥南移；銀行家及投資專業人士表示，佛州悠閒的生活風格，且商業慣例友善，因此更具吸引力。

對許多「紐約客」而言，佛州在文化及實體等方面都與紐約相近，且與紐約處於同時區，餐廳全年無休，又免徵州所得稅，房價低，棕櫚灘辦公樓的租金大約只有紐約曼哈頓的一半，因此比其他州更為理想。

佛州州長狄山提斯對經濟的重視程度高於嚴格防疫，他9月時曾宣布開放佛州商業活動，不允許地方政府限制餐廳營業，而且佛州也不強制要求民眾戴口罩。

不過，佛州的新冠肺炎疫情也在升高中，24日單日新增病例達5634人，比12月1日增加32%，在全美各州為第五多。

佛州 紐約 疫情

上一則

逾十名華裔為主販毒團伙 接連獲刑 主謀判13年監禁

下一則

拜登夫婦影片賀節 溫暖呼籲勿群聚

延伸閱讀

疫情紓困法案陷膠著 川普被拍到在佛州打高爾夫

疫情紓困法案陷膠著 川普被拍到在佛州打高爾夫
紐約新冠住院者逼近7000…5月以來最高

紐約新冠住院者逼近7000…5月以來最高
聖誕節前夕 紐約海關沒收市值130萬元中國仿冒玩具

聖誕節前夕 紐約海關沒收市值130萬元中國仿冒玩具
紐約皮衣皮草聖誕花車特價12/20-12/31全面2折起

紐約皮衣皮草聖誕花車特價12/20-12/31全面2折起

熱門新聞

美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票
瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義

川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義