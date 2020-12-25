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田納西州爆炸事件3人受傷 警方懷疑是「蓄意行為」

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田納西州爆炸事件3人受傷 警方懷疑是「蓄意行為」

新華社華盛頓12月25日電
田納西州首府納什維爾市中心25日早晨發生爆炸事件，警方在現場調查。（美聯社）
田納西州首府納什維爾市中心25日早晨發生爆炸事件，警方在現場調查。（美聯社）

田納西州首府納什維爾市中心25日早晨發生爆炸事件，造成3人受傷。警方懷疑爆炸事件是「蓄意行為」。

納什維爾市警察局發言人唐·阿倫在新聞發佈會上說，當地時間6時30分左右，一輛可疑汽車在納什維爾市中心發生巨大爆炸，受傷3人已被送醫治療，均無生命危險。警方認為這起爆炸事件是「蓄意行為」。

(影音來源：NewsChannel5 YouTube頻道)

據媒體報道，爆炸地點處於納什維爾市旅遊區域，有很多酒吧、餐館和商店，爆炸造成附近數輛汽車被毀，一些建築物受損。

當地電視台畫面顯示，事發街道起火，濃煙滾滾。有目擊者說，他家的窗戶被炸飛。

事發地區已被封鎖，當地警方和相關聯邦機構正在調查這起事件。

汽車 警察 田納西州

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