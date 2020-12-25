田納西州爆炸事件3人受傷 警方懷疑是「蓄意行為」
田納西州首府納什維爾市中心25日早晨發生爆炸事件，造成3人受傷。警方懷疑爆炸事件是「蓄意行為」。
納什維爾市警察局發言人唐·阿倫在新聞發佈會上說，當地時間6時30分左右，一輛可疑汽車在納什維爾市中心發生巨大爆炸，受傷3人已被送醫治療，均無生命危險。警方認為這起爆炸事件是「蓄意行為」。
(影音來源：NewsChannel5 YouTube頻道)
據媒體報道，爆炸地點處於納什維爾市旅遊區域，有很多酒吧、餐館和商店，爆炸造成附近數輛汽車被毀，一些建築物受損。
當地電視台畫面顯示，事發街道起火，濃煙滾滾。有目擊者說，他家的窗戶被炸飛。
事發地區已被封鎖，當地警方和相關聯邦機構正在調查這起事件。
MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020
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