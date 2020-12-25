錯過直播沒關係！Our Hop演唱會 假期闔家團聚溫馨看

5位華語歌壇巨星19日線上開唱，唱出未來新希望。(報系資料照)

12月19日舉辦的「五力全開OurHope線上演唱會」圓滿落幕，主辦單位世界日報透過音樂、希望撫慰疫情 下的全美華人 ，一起迎接全新的2021年。由於演唱會影片將持續在線上播放，錯過當天直播的歌迷朋友，可把握歲末年初假期、全家溫馨團聚時，上Our Hope演唱會活動官網，觀賞當天完整版的影片。

「情歌小王子」周興哲此次主動加碼，表示可以演唱五首歌曲，希望帶給歌迷無限能量；率先開唱的林宥嘉，以三首迷幻情歌圈住線上粉絲們的心；金曲歌后彭佳慧的柔情嗓音，唱出深情與溫柔；Jason Chen則用歌曲表達對家的喜愛，並鼓勵大家要珍惜與家人、朋友的相處時光；蔡恩雨以擅長的電音曲風，希望帶給大家歡樂能量。

彭佳慧表示，「因為疫情關係，很多人都無法見面，她希望唱些歌，鼓勵歌迷朋友們。並在歲末年終時，用音樂力量去安慰大家」。另外，她也說：「今年因疫情關係，跟家人相處時間也變多了，透過新歌，想傳達一切「總是會好的」、疫情總是會過去的。

林宥嘉說，參加這場演唱會覺得很好玩，也覺得很有趣。尤其是與工作導演 組，一起討論如何呈現歌曲，「我真得很喜歡這種感覺」。另外他提到，2020年因為疫情關係，許多事情有好有壞，但他剛好在今年迎來自己的女兒，當上了父親。

錯過19日直播的歌迷們，在影片下架前，除了可以上Our Hope演唱會活動網站，觀賞精彩演出外，五位華語歌壇巨星還將送出親筆簽名T恤，2021年1月3日前上OurHope活動網站登錄，就有機會抽中禮物。Our Hope演唱會活動網站 https://ourhope.worldjournal.com