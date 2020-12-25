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升遷懲處樣樣不公 美空軍非裔官兵積怨已久

中央社／華盛頓24日綜合外電報導

美國空軍獨立監察單位耗時數月的調查結果顯示，空軍非裔人員的工作安置、升遷機會、教育選擇甚至刑事調查與行政處分等待遇，都與白人同袍有顯著差別。

「華盛頓郵報」報導，美國空軍督察長辦公室21日發布一份150頁的報告建議，空軍領導階層應著手計畫並安排進一步檢討，以確保現況能有所改變。

報告就只差沒宣布美國空軍內部存有全面種族偏見，但仍指出，約有2/5的空軍非裔官兵根本不信任上級會處理種族主義、偏見與機會不公問題；3/5的非裔相信，當惹上麻煩時，他們沒法享有與白人同袍相同的無罪推定。

美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）在一份聲明裡說：「我們正分析造成問題的根本原因，並採取適當行動應對這些質疑。當前我們所有人都必須推動重要、長久和永續性的變革。」

美國今夏發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸致死，引發全美的反歧視示威潮，空軍高層今年6月下令進行這項調查；稍早5月時，非營利機構「保護我們的守衛者」（Protect Our Defenders）才發布報告，詳述美國空軍2016年對於處理種族不平等問題的承諾，多半未能履行。

現已退役的前空軍參謀長古德芬（David L. Goldfein）等空軍高層人士，今夏開始將種族當成值得關切的議題談論。在佛洛伊德事件發生後不久，古德芬就在一個備忘錄裡告訴空軍，「美國街頭發生的事，也存在我們空軍內部」，空軍必須正視與處理。

空軍督察長薩伊德（Sami Said）21日接受媒體電話訪問時說，有12萬3000名以上空軍官兵對這次調查所提問題予以答覆。美國空軍目前的現役兵員約33萬。

薩伊德說：「令我意外的是，這個議題在軍中積累的怒火已久，對此不滿的音量令人吃驚。當我們尋求意見反饋時，我雖預期會拿到反饋意見，但沒想到竟被這些反饋淹沒。空軍人員談到這些己身遭遇時個個忿忿不平，都希望被聽到。」

這份報告本身並未要求空軍採取進一步措施，但薩伊德表示，督察長辦公室會持續關注這個議題，60天後將更新內容，以檢討非裔與白人空軍官兵在刑事起訴、行政處分與升遷方面有何不平等待遇，因為調查發現，非裔官兵在這3方面都受到了比較不利的待遇。

美國 非裔 佛洛伊德

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